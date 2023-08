Métaux Russel Inc. est une entreprise de distribution de métaux en Amérique du Nord. La Société exerce ses activités par l'entremise de trois segments : les centres de service des métaux, les produits énergétiques et les distributeurs d'acier. La Société fournit des services de transformation et de distribution à une base d'environ 32 000 utilisateurs finaux par l'entremise d'un réseau de 46 emplacements au Canada et de 22 emplacements aux États-Unis. Le réseau de centres de service des métaux de la société fournit une gamme de produits métalliques dans un éventail de tailles, de formes et de spécifications, notamment de l'acier au carbone laminé à chaud et fini à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable et de l'aluminium et d'autres métaux spéciaux non ferreux. Les activités de produits énergétiques de la société proposent un produit spécialisé axé sur les besoins des clients de l'industrie énergétique. Le segment des distributeurs d'acier de la société s'occupe de la vente de centres de service et de fabricants d'équipement en acier.

Secteur Acier