RVL Pharmaceuticals plc est une société pharmaceutique spécialisée. La société se concentre sur la commercialisation d'UPNEEQ, ou RVL-1201 (solution ophtalmique de chlorhydrate d'oxymétazoline), 0,1 %, pour le traitement de la blépharoptose acquise, ou paupière basse, chez les adultes. Elle se concentre sur la croissance d'Upneeq auprès des professionnels de l'ophtalmologie et de l'esthétique médicale et sur l'offre d'une expérience de prescription aux patients par l'intermédiaire de sa pharmacie. RVL Pharmacy ne délivre qu'Upneeq. La société développe également des comprimés d'Arbaclofen ER pour soulager la spasticité chez les patients atteints de sclérose en plaques. Sa population cible est constituée d'adultes souffrant de paupières tombantes ou abaissées ou de ptosis acquis, la majorité d'entre eux étant des femmes. Ses clients prestataires de soins de santé sont des optométristes, des ophtalmologues, des chirurgiens oculoplastiques, des chirurgiens plasticiens du visage, des dermatologues et des praticiens qualifiés pour diagnostiquer et traiter la blépharoptose acquise chez les adultes.

Secteur Produits pharmaceutiques