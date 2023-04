Goldman reprend 'RWE' à l'achat - objectif 56 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement américaine Goldman Sachs a réintégré RWE dans son évaluation avec un avis "acheter" et un objectif de cours de 56 euros. Le marché sous-estime l'ampleur des changements que les plans d'investissement dans les énergies renouvelables devraient entraîner aux Etats-Unis et en Europe, écrit l'analyste Alberto Gandolfi dans une étude publiée lundi. Dans le contexte des bonnes perspectives de rendement, le groupe énergétique devrait relever ses objectifs de revenus à long terme lors de la journée du marché des capitaux en novembre. Toutefois, RWE doit s'attaquer aux coûts du capital assez disparates dans son portefeuille, a-t-il ajouté. Il s'attend en outre à une baisse des bénéfices jusqu'en 2026 dans le secteur non réglementé, comme le lignite et le nucléaire./tav/la

Publication de l'étude originale : 03.04.2023 / 05:59 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

