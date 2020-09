RWE : Barclays reste à 'surpondérer', remonte sa cible

21/09/2020 | 13:44

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur RWE avec un objectif de cours remonté de 35 à 40 euros, pour 'tenir compte d'une valorisation plus élevée du pipeline de croissance future après une augmentation de capital de deux milliards d'euros'.



Dans une note sur le secteur des services énergétiques en Europe, le broker considère comme 'injustifiée' la sous-performance des cours de Bourse de RWE et d'EDF depuis la publication de leurs résultats de premier semestre 2020.



Barclays estime en outre que la surperformance d'Engie (+7% depuis ses semestriels le 31 juillet, contre -3% pour le SX6P) est prête à continuer, et réitère donc son conseil 'surpondérer' avec une cible laissée à 14,5 euros sur ce titre.



