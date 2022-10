RWE : Oddo remonte son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur RWE avec un objectif de cours rehaussé de 50 à 53 euros, après un accord sur l'abandon du lignite en 2030 au lieu de 2038 et le renforcement de la sécurité d'approvisionnement dans la crise énergétique.



'Suite à ce nouvel accord, les provisions pour lignite liée à la fermeture anticipée de l'actif restant en 2030 au lieu de 2038 devront augmentées d'environ 1,3 milliard d'euros et seront enregistrées en charges non opérationnelles', précise l'analyste.



Si le groupe ne recevra aucune compensation gouvernementale pour l'accélération de sa sortie du lignite, le bureau d'études a intégré les conséquences de l'acquisition de Con Edison Clean Energy et les effets de l'augmentation de capital réservée à QIA.



