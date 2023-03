RWE : UBS abaisse son objectif de cours

UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif abaissé à 46 E (au lieu de 50 E). L'analyste estime que RWE est toujours parmi les meilleurs valeurs dans le domaine de la transition énergétique.



' Nous pensons que le consensus se situe à un niveau raisonnable et que la vision à long terme reste très forte ' indique UBS.



Le groupe énergétique allemand a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2022 publiées en juillet dernier, son objectif de dividende de 0,90 euro par action pour 2022 restant lui aussi inchangé.



Pour l'ensemble de l'exercice, RWE cible un bénéfice net compris entre 2,1 et 2,6 MdsE.



