RWE : opportunité majeure d'achat selon Barclays

Barclays réaffirme son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 54 euros sur RWE, voyant même une 'opportunité majeure d'achat' avant ce qu'il perçoit comme 'la première adoption imminente d'une loi de plafonnement des prix de l'électricité en Allemagne'.



'Le brouillon actuel de cette loi publié par Klimareporter justifie une positivité continue sur RWE alors que les propositions actuelles du gouvernement sont meilleures que prévu', estime le broker qui attend le vote de cette loi au plus tard le 2 décembre.



