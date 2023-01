Accusations de violence après une manifestation contre le charbon - Lützerath sera démoli

ERKELENZ (dpa-AFX) - Après des affrontements entre manifestants et policiers devant le village contesté de Lützerath, les deux parties se sont accusées de violence. Pendant ce temps, la démolition de Lützerath progressait rapidement, la plupart des bâtiments n'étaient déjà plus debout dimanche. Selon la police, seuls quelques militants se trouvaient encore sur le site. Deux militants pour le climat se trouvaient toutefois toujours dans un tunnel souterrain. Une fois l'évacuation et la démolition terminées, le groupe énergétique RWE prévoit de draguer le charbon qui se trouve sous Lützerath.

Samedi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre cette décision dans le village voisin de Keyenberg. La police a parlé de 15 000 participants, Fridays for Future d'au moins 35 000. En marge de la manifestation, environ 1000 "perturbateurs", pour la plupart cagoulés, ont tenté de pénétrer sur le site fermé de Lützerath, selon la police. Pour les repousser, la police a fait usage de canons à eau, de matraques et de sprays au poivre.

Depuis le début de l'évacuation de Lützerath mercredi, plus de 70 policiers au total ont été blessés, la plupart lors de la manifestation de samedi, a déclaré un porte-parole de la police. Mais les blessures ne sont que partiellement dues à la violence des manifestants. Certains fonctionnaires se sont par exemple écroulés sur le sol boueux.

Depuis mercredi, environ 150 procédures pénales ont été engagées pour résistance aux forces de l'ordre, coups et blessures et violation de propriété, a déclaré le porte-parole de la police. Selon les informations, certains manifestants ont également attaqué des véhicules d'intervention de la police samedi et ont lancé des engins pyrotechniques en direction des fonctionnaires. Le groupe énergétique RWE s'est dit "horrifié par les agressions et la violence". Cela n'a plus rien à voir avec la manifestation, par ailleurs pacifique.

Le président régional du syndicat de la police (GdP), Michael Mertens, a également parlé d'attaques massives d'une partie des manifestants contre la police. "L'appel diffusé par la scène "Chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun décide lui-même jusqu'où il va" n'aurait pas dû exister", a critiqué Mertens. "Il a manifestement été compris par les militants anti-lignite comme une autorisation d'utiliser la violence contre les policiers".

Les organisateurs de la manifestation et porte-parole des militants de Lützerath ont à l'inverse accusé la police d'excès de violence. Lors de la manifestation, il y a eu "un niveau incroyable de violence policière", a déclaré une porte-parole de "Lützerath lebt" à l'agence de presse allemande. Une porte-parole du service médical des manifestants a déclaré qu'un "nombre élevé de deux à trois chiffres" de participants avaient été blessés samedi. Parmi eux, de nombreux blessés graves et quelques personnes dont le pronostic vital est engagé. Les blessures sont en partie dues aux sprays au poivre, aux coups de matraque et aux coups de poing des policiers. Les blessures à la tête ont été particulièrement nombreuses. "La police n'a donc pas seulement frappé les militants à la tête dans des cas isolés, mais de manière systématique", a déclaré la porte-parole.

Une vidéo montre comment la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg, la militante allemande Luisa Neubauer et d'autres ont également été repoussées par des policiers dans un champ. Thunberg était l'oratrice principale de la manifestation. "Lützerath est toujours là, et tant que le charbon est encore dans le sol, cette lutte n'est pas terminée", a déclaré la jeune femme de 20 ans sous les acclamations de l'assistance. Elle ne comprend pas qu'en 2023, on continue à extraire et à brûler du charbon alors que l'on sait pertinemment que le changement climatique qui en résulte coûte des vies dans de nombreuses régions du monde. "L'Allemagne, l'un des plus gros pollueurs au monde, a une énorme responsabilité", a averti Mme Thunberg.

Dans une interview accordée à l'agence de presse allemande, l'activiste de renommée mondiale a critiqué les Verts pour leur soutien à la démolition de Lützerath. Des entreprises comme RWE devraient en fait être tenues responsables de la manière dont elles traitent les gens. "Le fait que les Verts fassent des compromis avec de telles entreprises montre où se situent leurs priorités", a déclaré Mme Thunberg.

Les dirigeants des Verts, comme le ministre fédéral de l'Economie Robert Habeck et sa collègue de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Mona Neubaur, justifient la démolition de Lützerath et le dragage du charbon sous-jacent par le fait que cela permettrait en contrepartie d'avancer de huit ans, à 2030, la sortie du charbon. Cinq villages voisins seraient épargnés. Les habitants initiaux de Lützerath ont tous déménagé. Les tribunaux ont rejeté les plaintes contre l'expulsion /uho/DP/nas.