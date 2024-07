DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le tribunal de grande instance de Düsseldorf se penchera vendredi sur la question de savoir qui prendra en charge les coûts de démolition de la centrale nucléaire désaffectée de Hamm-Uentrop. L'audience est motivée par une plainte en constatation déposée par la société d'exploitation Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG).

Selon le tribunal régional, la société, derrière laquelle se trouvent le groupe énergétique RWE et quelques services municipaux, exige de l'État fédéral et du Land qu'ils prennent en charge les coûts de démantèlement de la centrale. Ils doivent également prendre en charge l'élimination et le stockage définitif des matériaux radioactifs. HKG a déposé une plainte contre l'Etat fédéral et le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie en février (réf. : 10 O 59/23).

Le réacteur à haute température THTR devait être l'avenir de l'approvisionnement en énergie nucléaire. Après 15 ans de construction, la centrale nucléaire a été inaugurée en 1983 et arrêtée six ans plus tard suite à d'innombrables problèmes. Le démantèlement de la centrale doit commencer fin 2030. Dix ans sont prévus à cet effet.

Ministère : aucun compromis n'a été trouvé auparavant

Les négociations sur la prise en charge des coûts n'ont pas permis de trouver un compromis, a indiqué le ministère des Finances, interrogé à ce sujet. "Les associés et le gouvernement fédéral ont défendu des positions totalement opposées lors des négociations". Comme il n'y avait donc pas de base de financement assurée pour l'avenir, la société d'exploitation de la centrale a porté plainte. Le tribunal régional de Düsseldorf doit maintenant déterminer qui doit payer.

Comme le souligne une porte-parole du tribunal, le litige civil ne porte que sur des questions de responsabilité et non sur des sommes d'argent. La décision n'est pas attendue avant plusieurs semaines.

A l'origine, 350 millions d'euros étaient prévus pour le démantèlement du réacteur Kugelhaufen. Il y a trois ans, le gouvernement du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, interrogé par les Verts, avait évoqué un coût total de plus de 750 millions d'euros.