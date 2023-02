Critique des projets de GNL au large de Rügen - les communes s'adressent au gouvernement fédéral

SELLIN (dpa-AFX) - Les municipalités de l'île de Rügen ont renouvelé leurs critiques contre les projets de construction d'un terminal d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL). "Nous demandons au gouvernement fédéral de suspendre les plans manifestement précipités et d'entamer un large dialogue avec toutes les parties prenantes et les experts", ont-ils déclaré jeudi dans une déclaration commune de 34 maires, soit la quasi-totalité des maires de l'île.

"Nous, les maires, nous opposerons avec fermeté et avec les moyens dont nous disposons à ce projet sur la côte de Rügen". Ils ont par ailleurs annoncé le lancement d'une pétition en ce sens.

Mi-février, le ministre de l'économie de Schwerin, Reinhard Meyer (SPD), avait présenté des projets d'installation d'usines d'importation de GNL au large de l'île de Rügen. Il est prévu de construire deux plates-formes à 4,5-6,5 kilomètres au large de Sellin, au sud-est de l'île, auxquelles seront amarrés des terminaux flottants de gaz naturel liquéfié (FSRU). Une FSRU affrétée par le gouvernement fédéral fera partie du projet. Le projet est mis en œuvre par le groupe énergétique RWE. Après l'ouverture officielle du terminal de Lubmin à la mi-janvier, ce serait le deuxième en Poméranie occidentale.

La capacité estimée pour le projet a récemment fait l'objet de discussions. Dans un projet d'autorisation, il était question de 38 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an pour le gazoduc de raccordement. Cela dépasserait largement les autres terminaux. Le ministère fédéral de l'Économie avait fait remarquer que le terminal flottant prévu pour le site avait une capacité nettement inférieure et qu'il ne s'agissait que de la capacité maximale de la ligne de raccordement. De plus, le projet n'en est qu'à ses débuts.

Les représentants de la commune, quant à eux, ont évoqué le plus grand projet de terminal méthanier d'Europe et les dommages prévisibles pour l'environnement, et ont demandé "plus de fermeté et d'honnêteté en ce qui concerne le projet et son impact sur la nature, le paysage et la mer Baltique".

Les représentants des communes de l'île s'étaient déjà opposés au projet dans une déclaration. Une manifestation est prévue dimanche sur l'île. Le gouvernement du Land de Schwerin a fait part de son scepticisme, notamment en raison de l'impact potentiel sur le tourisme, qui est important sur l'île./chh/DP/zb