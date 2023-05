Des centaines de personnes manifestent pour un arrêt anticipé du charbon en Lusace

L'Union européenne a décidé d'adopter une nouvelle loi sur la protection de l'environnement et de la santé publique. "L'énergie d'hier détruit notre avenir" et "Amour pour le Lausitz - pas pour le charbon", pouvait-on lire sur des pancartes. "Il faut engager une sortie équitable du charbon pour que la région ait les chances qu'elle mérite", a déclaré à l'agence de presse allemande la militante pour le climat Luisa Neubauer. Selon elle, une durée de vie des centrales jusqu'en 2038 n'est pas constitutionnelle au regard de l'accord de Paris.

Alors que la sortie du charbon en 2030 est désormais acquise pour le bassin de lignite rhénan, la date de 2038 est toujours considérée comme la date de sortie à l'Est. Selon le ministère fédéral de l'Économie, des discussions sont en cours pour un arrêt plus précoce dans les mines à ciel ouvert d'Allemagne de l'Est. Les manifestants de dimanche ont demandé qu'il n'y ait plus de deals avec l'argent des contribuables pour les entreprises de charbon.

Les manifestants se sont rassemblés à midi à la gare de Schleife et se sont dirigés vers la mine à ciel ouvert de Nochten. Les revendications portaient sur l'arrêt du charbon dans toute l'Allemagne d'ici 2030 au plus tard, l'accélération du développement des énergies renouvelables, la préservation du village de Mühlrose et un changement structurel socialement équitable, y compris des droits de participation pour la minorité sorabe. La manifestation a été convoquée par une coalition comprenant Fridays for Future, BUND Sachsen, Greenpeace, l'initiative "Alle Dorfer bleiben" et la représentation des Sorabes Serbski Sejm. Dans l'après-midi, la police parlait d'environ 550 participants, Fridays for Future de plus de 1000.

"Le Lausitz doit devenir une région modèle pour les énergies renouvelables", a averti Felix Ekardt, président de BUND Saxe. Il est nécessaire d'accélérer l'abandon du lignite pour respecter l'objectif juridiquement contraignant de 1,5 degré. "L'exploitation du lignite doit cesser immédiatement", a déclaré l'activiste Hagen Domaska au nom de la Diète serbe. Elle a détruit 130 villages, empoisonné et asséché des rivières, transformé des prairies et des champs en déblais. "Mühlrose et le paysage culturel menacé par l'exploitation à ciel ouvert doivent être préservés pour les générations futures."/hum/DP/mis