BERLIN (dpa-AFX) - La compagnie minière est-allemande Leag va recevoir une compensation de plusieurs milliards d'euros pour l'abandon progressif du charbon prévu d'ici 2038. La Commission européenne a donné son feu vert de principe à une compensation pouvant atteindre 1,75 milliard d'euros. Le ministre de l'Economie et de la Protection du climat Robert Habeck (Verts) a parlé mardi à Berlin d'une étape importante, surtout pour les habitants de la région. Les indemnités pour la protection sociale des employés en transition et pour les coûts de suivi des mines à ciel ouvert sont ainsi garanties.

La production d'électricité à partir de charbon en Allemagne, nuisible pour le climat, ne devait en principe être arrêtée qu'après 2038. Pour que les fonds publics puissent être versés, les autorités de la concurrence à Bruxelles doivent donner leur feu vert. La Commission européenne a confirmé le principe du régime dans une évaluation "préliminaire" des aides d'État, a annoncé le ministère de l'Économie.

C'est de cela qu'il s'agit en substance.

Concrètement, il s'agit de 1,2 milliard d'euros de "coûts fixes" pour les frais de remise en culture et les coûts sociaux tels que les conventions sociales. Cela doit assurer une réduction socialement acceptable des emplois. Cela se produit indépendamment de la date à laquelle Leag abandonne réellement la production d'électricité à partir du charbon. Le reste, jusqu'à 550 millions d'euros, est soumis à des conditions, selon le ministère.

Les indemnités potentielles de 550 millions d'euros concernent le manque à gagner éventuel de Leag suite à l'abandon du charbon - cela dépend toutefois de la rentabilité des centrales au-delà de 2038.

Habeck a parlé d'un décompte "pointu", dépendant par exemple des prix futurs de l'électricité et du CO2. Il craignait qu'il y ait moins d'argent. En ce qui concerne Bruxelles, le ministre a déclaré que les premiers signaux ne l'avaient pas rendu très confiant.

En mars 2021, la Commission européenne avait lancé une enquête pour déterminer si le projet de compensation de l'Allemagne était compatible avec les règles de concurrence de l'UE. L'accord préliminaire qui vient d'être trouvé devrait constituer une base solide pour l'Allemagne afin de dissiper les doutes exprimés par la Commission en 2021, a indiqué l'autorité. M. Habeck a déclaré que la mise en œuvre technique prendrait encore du temps.

Leag investit dans l'éolien et le photovoltaïque

Dans le cadre de l'abandon du charbon, le groupe énergétique Leag veut investir massivement dans le développement des énergies renouvelables et transformer l'entreprise. D'ici 2030, les installations photovoltaïques et éoliennes en Lusace devraient atteindre une puissance de 7 gigawatts. Les centrales électriques devraient fonctionner à l'hydrogène. Le président de Leag, Thorsten Kramer, a déclaré que l'indemnisation était un élément essentiel pour la poursuite de la transformation réussie de l'entreprise en une "centrale électrique verte".

Accord sur la sortie du charbon à l'Est d'ici 2038

Pour le bassin minier rhénan, la politique et le groupe énergétique RWE se sont mis d'accord sur une sortie du charbon avancée de huit ans à 2030. Une sortie anticipée dans les bassins de lignite est-allemands est toutefois controversée. La coalition au niveau fédéral composée du SPD, des Verts et du FDP avait convenu dans son accord de coalition d'avancer "idéalement" la sortie du charbon de 2038 à 2030.

M. Habeck avait déclaré il y a quelque temps qu'une sortie anticipée à 2030, y compris à l'Est, devait faire l'objet d'un consensus. "Cela ne sera pas décidé par ordre du mufti, mais cela doit être perçu comme un bon plan dans une large alliance".

Dans un document publié lundi, le ministère a souligné, en ce qui concerne les bassins houillers est-allemands, que l'abandon de la production d'électricité à partir du charbon d'ici 2038, comme convenu par la loi, était maintenu. "Le gouvernement fédéral ne fera aucun effort politique pour modifier cette échéance légale". C'est ce qu'a réaffirmé Habeck mardi.

Le président du directoire de Leag, M. Kramer, a déclaré : "Je pars du principe que nous respecterons les années prévues pour Leag". Les centrales seront arrêtées lorsqu'il y aura suffisamment d'alternatives pour assurer la sécurité de l'approvisionnement. "Nous n'avons pas de boule de cristal", a déclaré M. Kramer. Le vent et le soleil ne peuvent pas être contrôlés, contrairement à la production d'électricité à partir du lignite par exemple.

Habeck s'attend à une sortie plus rapide

Le ministère allemand de l'Économie estime qu'une sortie plus rapide du charbon, guidée par le marché, est également possible à l'Est, dans le contexte d'une réforme du système européen d'échange de quotas d'émission. "La production d'électricité à partir de lignite devrait devenir de moins en moins rentable d'ici 2030", a déclaré M. Habeck, précisant que cela dépendrait de nombreux facteurs.

Le ministère fait référence au développement progressif des énergies renouvelables, à la construction prévue de nouvelles centrales à gaz qui seront converties à l'hydrogène et à la possibilité légale d'avancer la sortie du charbon à 2035. M. Habeck a déclaré qu'il pensait que l'arrêt du charbon dans les régions de l'Allemagne de l'Est pourrait intervenir plus tôt que 2038.

Le ministre avait annoncé lundi que l'Etat fédéral souhaitait élargir la marge de manœuvre des programmes d'aide publique dans les anciennes régions charbonnières. Cela devrait permettre d'accélérer les changements structurels. Des investissements directs dans l'implantation d'entreprises seront désormais possibles.

L'indemnisation de RWE est déjà sous toit

En décembre, la Commission européenne a approuvé le versement d'une indemnité de plusieurs milliards d'euros pour l'abandon prématuré de l'extraction et de la production d'électricité à partir de lignite en Rhénanie-du-Nord-Westphalie par le groupe énergétique RWE. RWE recevra ainsi un total d'environ 2,6 milliards d'euros échelonnés jusqu'en 2030. Le paiement compensatoire constitue certes une aide d'Etat, avait indiqué la Commission européenne à Bruxelles. Mais elle est nécessaire pour permettre à RWE de fermer ses centrales au lignite. RWE a l'intention d'exploiter des centrales au lignite jusqu'à la fin mars 2030, mais n'exclut pas une exploitation de réserve ultérieure pour le compte de l'État fédéral.