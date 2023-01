Deux occupants du tunnel de Lucerne : 'bouleversés par la rage de détruire'.

ERKELENZ (dpa-AFX) - Les deux activistes qui ont patienté pendant plusieurs jours dans un tunnel souterrain près du site de lignite de Lützerath ont fait part à la police de leur "rage destructrice" lors de l'évacuation du terrain. "C'est avec des sentiments mitigés que nous observons l'attention que les médias ont accordée au tunnel", a déclaré l'initiative "Lützerath lebt" (Lützerath vit) en citant les deux militants lundi soir. "Les questions qui nous ont été le plus souvent posées - comment nous allons, ce que nous avons fait en bas, comment nous avons construit le tunnel - ne sont absolument pas pertinentes et passent complètement à côté du vrai sujet". Les deux personnes, qui se font appeler "Pinky" et "Brain", avaient quitté le tunnel lundi midi.

La fin de Lützerath était donc proche, cinq jours après le début de l'évacuation de l'ancienne localité. Selon le groupe énergétique RWE, qui veut y extraire du charbon, il s'agissait des derniers militants sur place, l'évacuation par la police étant ainsi terminée. Un porte-parole de l'initiative "Lützerath lebt" a déclaré ce soir à l'agence de presse allemande que les deux activistes souhaitaient rester anonymes et que leur déclaration était donc publiée "en coopération".

On peut y lire : "Le tunnel en lui-même n'a pas d'importance, la question plus décisive est de savoir pourquoi il a été construit et occupé". Une grande entreprise, soutenue par les politiques, aurait voulu détruire tout un village "pour augmenter ses profits en exploitant la source d'énergie fossile la plus inefficace". Et : "Nous sommes bouleversés par la rage destructrice avec laquelle la police s'est une fois de plus faite le larbin d'une grande entreprise."/wa/DP/stw