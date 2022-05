Exclusif - L'Allemagne et le Qatar ne sont pas d'accord sur les termes des discussions sur l'accord d'approvisionnement en GNL -sources

L'Allemagne, qui vise à réduire ses émissions de carbone de 88 % d'ici 2040, est réticente à s'engager dans les conditions posées par le Qatar pour signer des contrats d'au moins 20 ans afin d'obtenir les volumes massifs de GNL dont elle a besoin pour réduire sa dépendance au gaz russe, ont déclaré les personnes concernées.

Le Qatar, le plus grand fournisseur de GNL au monde, spécifie également des conditions telles qu'une clause de destination qui empêcherait Berlin de réacheminer le gaz vers d'autres régions d'Europe, une condition à laquelle l'Union européenne s'oppose.

Les négociations difficiles entre Qatar Energy et les services publics allemands soulignent les défis auxquels l'UE est confrontée dans son ambition de se diversifier en s'éloignant du gaz russe, alors que le gouvernement allemand s'efforce d'équilibrer tout accord avec ses objectifs de réduction des émissions de carbone.

L'Allemagne consomme environ 100 milliards de mètres cubes (mmc) de gaz naturel par an, dont environ 55 % proviennent de Russie et de plus petits volumes acheminés par gazoduc depuis les Pays-Bas et la Norvège.

Elle a soutenu la construction de deux terminaux GNL et a loué quatre unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) comme mesure palliative.

Ce qu'il lui faut maintenant, c'est le GNL proprement dit.

"La question de la longueur des contrats de GNL qui pourrait mettre en danger les objectifs de décarbonisation de l'Allemagne fait partie des discussions en cours avec le Qatar", a déclaré l'une des personnes, ajoutant que l'Allemagne était également en concurrence avec d'autres nations pour le GNL du Qatar.

Une autre source a déclaré que la sécurisation des approvisionnements en GNL du Qatar "ne devrait pas se faire de sitôt".

Le bureau de communication du gouvernement du Qatar a refusé de commenter les négociations en cours. Le ministre allemand de l'économie n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Le Qatar est également ferme sur l'indexation au pétrole, liant les contrats au prix du pétrole, ce qui représente la structure de prix de leurs ventes alternatives en Asie, tandis que les Allemands cherchent à être liés à l'indice de référence néerlandais TTF, a déclaré Felix Booth, responsable du GNL chez la société d'intelligence énergétique Vortexa.

"Le Qatar est aux commandes dans ces discussions, avec un nouveau projet en cours, un fort intérêt pour ses volumes et une longue histoire en tant que fournisseur fiable", a déclaré Booth.

"Pour garantir cet approvisionnement, on s'attend à ce que l'équipe allemande doive accepter une structure de prix traditionnelle liée au pétrole. Laissant l'acheteur européen avec une exposition financière significative par rapport aux prix du hub européen", a-t-il ajouté.

QUID PRO QUO

En mars, le ministre allemand de l'économie Robert Habeck s'est rendu au Qatar, en compagnie de responsables des services publics allemands RWE et Uniper, pour discuter de l'achat de volumes supplémentaires, mais aucun accord n'a été conclu jusqu'à présent.

RWE, le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, a conclu en 2016 un accord avec Qatargas, une unité de Qatar Energy, en vertu duquel jusqu'à 1,1 million de tonnes de gaz naturel liquéfié seront livrées annuellement à l'Europe du Nord-Ouest d'ici la fin de 2023.

RWE a refusé de commenter les pourparlers. Uniper a également refusé de commenter, se contentant de dire que ses liens avec le Qatar remontent à loin et qu'elle espérait pouvoir s'appuyer sur cette relation.

Les compagnies gazières allemandes seront de retour au Qatar en mai pour reprendre les pourparlers, ont déclaré deux personnes distinctes familières avec le processus.

Elles ont précisé que l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, se rendra en Allemagne dans la seconde moitié du mois de mai pour signer un accord de partenariat entre les deux pays.

Toutefois, cela ne signifie pas que des contrats de GNL à long terme seront conclus, car le partenariat vise à ouvrir la voie à une augmentation significative des livraisons de GNL qatari à long terme en Allemagne, ont-ils ajouté.

Le fonds souverain du Qatar, le QIA, a investi environ 20 milliards de dollars en Allemagne, avec des participations dans Volkswagen et Deutsche Bank.

L'Allemagne espère un éventuel partenariat à double sens avec le Qatar, où des entreprises allemandes telles que Siemens Energy et d'autres pourraient aider Doha dans ses tentatives de mettre en œuvre un plan de développement durable qu'elle a lancé à la fin de l'année dernière.

"Il doit y avoir un gentlemen's agreement entre les Qataris et les entreprises allemandes, selon lequel le GNL ne doit être que la première étape d'une collaboration plus longue entre les deux pays", a déclaré l'une des personnes, une source industrielle allemande.