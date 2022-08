Exclusif - Uniper pourrait échanger le GNL australien contre du gaz atlantique pour approvisionner l'Europe plus rapidement

Cette stratégie reflète les efforts déployés par les entreprises et les gouvernements de toute l'Europe pour rechercher d'autres lignes d'approvisionnement et élaborer des plans d'urgence pour la prochaine saison hivernale du gaz, craignant que Moscou n'interrompe totalement les livraisons de gaz naturel.

En cas de pénurie d'approvisionnement, Uniper pourrait mettre à la disposition des clients européens du GNL américain destiné aux clients asiatiques et qui pourrait reposer dans l'Atlantique, accélérant ainsi l'approvisionnement potentiel.

"Uniper fait tout son possible pour apporter des cargaisons supplémentaires ou réorienter les cargaisons existantes vers l'Allemagne. Les volumes provenant d'Australie pourraient être échangés contre des volumes provenant des États-Unis et se trouvant actuellement dans l'Atlantique et destinés à des acheteurs asiatiques en Chine, en Inde et au Japon", a déclaré un porte-parole de la société.

"Nous pourrions faire usage de cette facilité au cours de l'hiver prochain, au cas où les volumes seraient nécessaires pour l'Europe", a déclaré le porte-parole, refusant de donner des détails sur les délais et les volumes.

Uniper, qui dispose d'une grande salle de marché de gros de l'énergie avec une portée mondiale, a déclaré avoir des contacts avec des acheteurs en Asie pour éventuellement libérer des approvisionnements, en les remplaçant par du gaz qu'elle obtient de Woodside dans le cadre de contrats de fourniture à long terme.

Depuis la mi-juin, la Russie a considérablement réduit les flux vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1 et ne fournit actuellement que 20 % des volumes convenus, accusant des équipements défectueux et retardés, tandis que l'Europe affirme que cette mesure est motivée par des raisons politiques.

Uniper, le plus grand importateur de gaz russe en Allemagne, et Woodside ont doublé un accord existant de 13 ans à partir de 2021 pour atteindre 1 million de tonnes par an (mtpa) de GNL. Il devrait encore augmenter à 2 millions de mtpa à partir de 2026.

En plus d'aider à répondre à la demande croissante de GNL pour remplacer le gaz des gazoducs russes en cas de crise de l'approvisionnement énergétique, le plan d'Uniper aurait les effets secondaires bénéfiques pour l'environnement d'éviter les distances à parcourir par les navires de GNL, a déclaré le porte-parole.

L'Allemagne cherche désespérément à trouver des alternatives au gaz russe, son principal fournisseur, et a approché le Qatar comme fournisseur potentiel, mais des sources ont déclaré à Reuters que les discussions entre les deux parties avaient rencontré des obstacles.

Jeudi, RWE, l'homologue d'Uniper, a déclaré qu'il discutait avec un certain nombre de fournisseurs potentiels de GNL, et pas seulement avec le Qatar et l'Amérique du Nord, car le groupe élargit son champ d'action pour trouver des accords potentiels.