BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck a défendu la décision de sortir à nouveau les centrales au lignite de la réserve. Le politicien des Verts a déclaré mercredi soir lors de l'émission "Maischberger" de la chaîne ARD en évoquant l'hiver : "Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier. Mais à la fin, nous ne sommes pas encore passés". Certes, les réservoirs de gaz sont très pleins, a-t-il ajouté. "Si rien ne se passe, nous passerons bien l'hiver".

Habeck a toutefois précisé que quelque chose pouvait toujours arriver. Il a fait référence à l'endommagement du gazoduc Balticconnector en mer Baltique entre l'Estonie et la Finlande, probablement dû à une action extérieure. "Nous devons encore être vigilants. C'est pourquoi nous avons toujours tendu des filets de sécurité".

Mais pour l'hiver 2024/2025, on pourra se passer de centrales à charbon de réserve. Habeck a fait référence aux capacités supplémentaires prévues pour l'importation de gaz naturel liquéfié.

Le ministre de l'Economie et de la Protection du climat a fait référence, avec ses déclarations sur la réactivation des centrales au lignite nuisibles au climat, à la prolongation de la "réserve d'approvisionnement" décidée début octobre par le cabinet. Ces centrales pourront donc à nouveau participer au marché de l'électricité jusqu'au 31 mars 2024. Selon le ministère, la réserve d'approvisionnement sera utilisée une fois de plus cet hiver pour économiser du gaz dans la production d'électricité et éviter ainsi des difficultés d'approvisionnement en gaz pour la prochaine période de chauffage.

La réserve d'approvisionnement comprend des unités de production au lignite de RWE à Niederaußem ou de Leag à Jänschwalde. Cette réserve était déjà active du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, ce qui signifie que les centrales au lignite sont revenues sur le marché de l'électricité.

Pour le gaz naturel liquéfié (GNL), trois stations de débarquement flottantes sont actuellement en service - à Wilhelmshaven en Basse-Saxe, à Lubmin en Poméranie occidentale et à Brunsbüttel dans le Schleswig-Holstein. Trois autres terminaux GNL devraient suivre à Wilhelmshaven, Stade et Mukran sur l'île de Rügen. Mais les défenseurs de l'environnement et la population s'y opposent fortement.

Les réservoirs de gaz naturel en Allemagne sont remplis à plus de 95 pour cent. Avant l'hiver dernier, les craintes d'une pénurie de gaz étaient grandes, car la Russie avait suspendu ses livraisons de gaz - mais il n'y a pas eu de pénurie./shy/DP/men