BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck estime que l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne est plus indépendant qu'avant la crise et qu'il est assuré même après la fermeture de plusieurs centrales à charbon. "Plusieurs centrales à charbon qui étaient encore connectées au réseau par mesure de précaution au cours des deux dernières années sont donc désormais superflues et peuvent être définitivement déconnectées du réseau", a déclaré lundi le politicien écologiste à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. Les prix de l'électricité et du gaz ont nettement baissé et, grâce au développement des énergies renouvelables, l'électricité "provient désormais majoritairement de sources propres et respectueuses du climat", a ajouté M. Habeck.

Au changement de mois, plusieurs centrales à charbon ont été définitivement fermées en Allemagne. Dans le bassin minier rhénan et dans le Brandebourg, sept tranches de centrales au lignite ont été arrêtées, comme l'ont confirmé les entreprises énergétiques RWE et Leag le dimanche de Pâques. En outre, huit centrales à charbon de taille moyenne et petite, d'une puissance totale de 1,3 gigawatt, ont été définitivement déconnectées du réseau, a indiqué lundi le ministère de l'Économie en se référant aux données de l'Agence fédérale des réseaux. Celles-ci auraient temporairement recommencé à produire de l'électricité afin de réduire la consommation de gaz au cours des deux dernières années.

La fermeture des centrales avait déjà été prévue auparavant. Cependant, après le début de la guerre en Ukraine, plusieurs unités de centrales à charbon ont fonctionné plus longtemps que prévu ou ont été retirées de la réserve afin d'être utilisées pour la production d'électricité et d'économiser du gaz naturel./swe/DP/he