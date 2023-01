Happening et protestation : Des activistes veulent retarder l'évacuation de Lützerath

L'homme masqué est resté quelques minutes suspendu à trois mètres de hauteur sur le trépied, puis il est redescendu : L'entraînement à l'action publique sur un tripode utilisé pour les blocages à Lützerath, près de la mine de lignite à ciel ouvert de Garzweiler, est déjà terminé. Auparavant, une trentaine de manifestants s'étaient entraînés à faire un blocage assis. Les uns à côté des autres sur le sol, sur des coussins rouges, les bras entrelacés, ils crient : "Stop au charbon, stop au charbon". Tout cela ne dure qu'un quart d'heure environ.

Plusieurs milliers de manifestants sont venus se promener le dimanche dans ce petit quartier de la ville d'Erkelenz, connu pour la concentration de la protestation contre l'exploitation du charbon. Un groupe d'action "Lützerath unräumbar" a également fait une démonstration de désobéissance civile. Entre-temps, Lützerath se trouve directement sur le bord de démolition de l'énorme trou que l'exploitation à ciel ouvert creuse dans le paysage. L'évacuation est attendue dans un avenir proche.

Les militants qui y vivent veulent la retarder le plus longtemps possible et s'opposer à la police. "Nous espérons pouvoir tenir Lützerath pendant six semaines", explique Dina Hamid, porte-parole de l'initiative Lützerath Lebt. Actuellement, environ 700 personnes se trouvent sur place. Et elle s'attend à un afflux supplémentaire de personnes. "Lützerath vit et est plus vivante que jamais", dit la jeune femme.

Luisa Neubauer, militante pour le climat, estime que les politiques ne s'attendaient pas à une telle résistance contre la démolition du village. "On se rend compte que l'on a apparemment sous-estimé la force qui se cache dans ce lieu", a déclaré Neubauer à l'agence de presse allemande dimanche à Lützerath. "Ici, une société montre qu'elle comprend : tout est en jeu. Le village ici est envahi par des gens qui sont venus de toute la République".

Le hameau, situé au milieu des champs, ne compte plus que quelques maisons. Les habitants d'origine ont vendu leurs biens et vivent depuis longtemps ailleurs. Le village appartient à l'entreprise énergétique RWE. Depuis environ deux ans, des opposants au charbon s'y sont installés. Ils se préparent à résister à l'expulsion qui est probablement imminente.

Les ministères de l'Économie de l'État fédéral et de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dirigés par les Verts, ont convenu avec l'exploitant de la mine à ciel ouvert RWE d'une sortie anticipée du charbon en Rhénanie à l'horizon 2030. Cinq villages menacés de démolition doivent être préservés. Lützerath doit céder la place à l'exploitation du charbon sous-jacent. Le groupe énergétique affirme qu'il est nécessaire à l'approvisionnement en énergie.

Parmi les partisans de la protestation, on trouve des jeunes et des moins jeunes. Beaucoup se sont connus lors des manifestations de la forêt de Hambach en 2018 et combattent depuis longtemps la production d'électricité à partir du lignite. D'autres veulent expérimenter des modes de vie autodéterminés et alternatifs à Lützerath. Certains militants sont arrivés équipés comme si la résistance devait commencer immédiatement : avec un gobelet accroché à leur sac à dos, des gants et le visage masqué.

Dans ce lieu symbole d'une nouvelle politique climatique, il y a de la frustration et de la joie. Sur la route d'accès, une voiture en ferraille complètement démolie se trouve également en travers du chemin. Là, cinq militants mettent de la bonne humeur en musique. "Chantez avec nous - pas de photos", peut-on lire sur la pancarte que porte une militante en costume jaune de carnaval. Les photos pourraient en effet aider la police à les identifier.

Mais il n'y avait presque pas de police. Toutefois, en raison d'une fuite d'eau dans la mine à ciel ouvert, un nouveau lieu a dû être trouvé pour un concert du groupe AnnenMayKantereit de Cologne. La police a libéré son parking à cet effet./uho/DP/nas