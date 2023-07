KARLSRUHE (dpa-AFX) - Les Etats de l'UE ont-ils le droit de s'opposer à des procédures d'arbitrage internationales sur des investissements dans le domaine de l'énergie devant les tribunaux allemands ? C'est ce que la Cour fédérale de justice (BGH) de Karlsruhe doit décider jeudi (8h30). Il s'agit de plusieurs procédures dans lesquelles se trouvent d'un côté l'Allemagne et les Pays-Bas et de l'autre des entreprises énergétiques d'autres pays de l'UE, dont RWE et Uniper. (Réf. I ZB 43/22 et autres).

Le contexte est le traité dit de la Charte de l'énergie, selon lequel un tribunal arbitral indépendant doit arbitrer les litiges entre un pays et les investisseurs d'un autre pays. Lorsque l'Allemagne et les Pays-Bas ont modifié leur politique énergétique face à la crise climatique et que des investisseurs étrangers ont lancé ces mêmes procédures d'arbitrage, les États membres de l'UE ont voulu y mettre un terme.

Les questions juridiques qui y sont liées sont complexes : les règles légales en Allemagne et la jurisprudence de l'UE sont peut-être en contradiction avec la voie des tribunaux d'arbitrage. Il s'agit entre autres de savoir si les tribunaux allemands ont une compétence internationale et dans quelle mesure les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) sont interprétés de manière restrictive./kre/DP/nas