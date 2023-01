KORREKTUR/ROUNDUP 4 : Greta Thunberg visite Lützerath - La démolition a commencé

(La description des environs de la maison a été corrigée).

ERKELENZ (dpa-AFX) - La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a visité Lützerath vendredi et a vivement critiqué l'action de la police lors de l'évacuation du village. "C'est révoltant de voir la violence policière", a déclaré Mme Thunberg.

Dans ce village appartenant à Erkelenz et situé en bordure du bassin de lignite rhénan, la fin de l'évacuation commencée mercredi se dessinait déjà vendredi. Alors que les activistes climatiques étaient transportés hors du dernier bâtiment qu'ils occupaient encore, la démolition de l'ancienne ferme du fermier Eckardt Heukamp commençait déjà à côté. Une banderole jaune portant l'inscription "1,5°C signifie : Lützerath reste !" avait été accrochée au mur de la ferme, visible de loin - ce mur a maintenant été démoli. Depuis des années, la ferme Heukamp était visible en arrière-plan de nombreuses actions de protestation et avait donc une grande valeur symbolique.

Vendredi, Thunberg a visité le village et le cratère de la mine de lignite à ciel ouvert, en brandissant une pancarte sur laquelle était écrit "Keep it in the ground" (Laissez-le dans le sol). Lützerath doit être rasé pour permettre au groupe énergétique RWE de draguer le charbon qui se trouve en dessous. "C'est épouvantable de voir ce qui se passe ici", a déclaré Thunberg. Elle a annoncé qu'elle participerait samedi à la manifestation prévue pour la préservation de Lützerath. Lorsque les gouvernements et les entreprises collaborent de cette manière pour détruire l'environnement et mettre en danger d'innombrables personnes, la population doit s'y opposer et faire entendre sa voix, a-t-elle ajouté. "Nous voulons montrer à quoi ressemble le People Power, à quoi ressemble la démocratie". Selon la police, des milliers de participants sont attendus à ce rassemblement.

Le ministre de l'Intérieur du Land, Herbert Reul (CDU), a déclaré au journal Bild que tout le monde avait le droit de manifester en Rhénanie du Nord-Westphalie, "même Mme Thunberg, qui vient de loin". Il espère qu'elle veillera à ce que ses compagnons de route restent pacifiques. Des critiques sévères à l'encontre de Thunberg sont venues de la CSU. Stefan Müller, directeur parlementaire du groupe CSU au Bundestag, a déclaré à "Bild" : "Greta Thunberg se rend à Lützerath alors que des policiers y sont attaqués à coups de pierres et de feux d'artifice. Par sa visite, Thunberg se rend sciemment complice de ces délinquants".

Sur les quelques centaines d'activistes climatiques qui occupaient Lützerath, il n'en restait vendredi que quelques dizaines tout au plus. Les autres étaient partis de leur plein gré ou avaient été évacués par la police. Certains tenaient encore dans des cabanes en bois. Le plus gros casse-tête pour la police a été la présence de deux militants dans un tunnel. Le chef de la police d'Aix-la-Chapelle, Dirk Weinspach, est lui-même descendu un peu plus loin dans le puits du tunnel. Le sauvetage des deux personnes devrait être pris en charge par les forces spéciales des pompiers et de l'assistance technique, a-t-il ensuite déclaré. "Je trouve tout simplement grave les risques que ces personnes prennent, pour elles-mêmes". Selon lui, la construction est tout sauf sûre.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a critiqué une partie des protestations. "J'ai moi aussi souvent manifesté par le passé. Mais pour moi, il y a une limite qui se situe exactement là où la protestation devient violente", a déclaré le politicien du SPD au "wochentaz". Scholz n'a pas accepté la critique selon laquelle les objectifs climatiques seraient menacés par l'exploitation des gisements de lignite sous Lützerath : "Ce reproche n'est pas exact. C'est exactement l'inverse : nous faisons de la politique pour atteindre nos objectifs climatiques".

Le ministre de la protection du climat Robert Habeck (Verts) a également montré peu de compréhension pour les protestations contre la démolition de Lützerath. "Il y a beaucoup de bonnes raisons de manifester pour plus de protection du climat, et même contre les Verts. Mais Lützerath n'est tout simplement pas le bon symbole", a déclaré Habeck au Spiegel.

Le village n'est pas le symbole d'une poursuite de l'exploitation du lignite à ciel ouvert de Garzweiler en Rhénanie, mais "c'est la fin", a déclaré Habeck. L'abandon du charbon dans le bassin minier local est avancé de huit ans, à 2030, ce qui a toujours été l'objectif du mouvement climatique. "Nous sauvons cinq villages et fermes avec environ 450 habitants. La forêt de Hambach a été sécurisée. La quantité autorisée d'extraction de charbon à ciel ouvert a été réduite de moitié grâce à l'accord".

Mais pendant ce temps, la base du parti Vert gronde : Vendredi matin, plus de 2000 membres des Verts avaient signé une lettre ouverte contre l'expulsion. La lettre demande à Habeck et à la ministre de l'économie de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Mona Neubaur, d'arrêter immédiatement l'opération. Le "deal négocié avec le groupe énergétique RWE menace de rompre avec les principes de notre parti", peut-on lire. Le co-porte-parole fédéral des Jeunes Verts, Timon Dzienus, a mis en garde contre un éloignement des Verts du mouvement climatique. "C'est justement maintenant que les Verts auraient besoin du soutien du mouvement climatique", a-t-il déclaré au portail d'information "t-online". "L'accord avec RWE n'aide pas du tout".

Selon un sondage du "Politbarometer" de la ZDF, une majorité d'Allemands s'oppose à l'extension des zones d'extraction du lignite, telle qu'elle est actuellement prévue après l'évacuation de Lützerath. 59 pour cent des personnes interrogées se sont prononcées contre une telle extension - 33 pour cent y sont favorables. En particulier, une nette majorité (87%) des électeurs des Verts est contre ce projet. En revanche, 60 pour cent de toutes les personnes interrogées estiment qu'il est juste d'utiliser davantage les centrales à charbon pour assurer l'approvisionnement en électricité. 36% sont contre