BERLIN (dpa-AFX) - Selon une étude, les émissions de méthane nuisibles au climat provenant des mines de lignite à ciel ouvert sont nettement plus élevées que prévu en Allemagne. Comme le montre l'étude de la Deutsche Umwelthilfe (DUH) et de l'institut Ember Climate, l'Allemagne a pu émettre dans ce domaine environ 184 fois plus de méthane que ce qui est officiellement indiqué. Selon la DUH, il s'agit d'une estimation basée sur des données satellites.

L'Allemagne indique jusqu'à présent qu'elle sera responsable en 2022 de 1390 tonnes d'émissions de méthane provenant de l'exploitation à ciel ouvert du lignite - ce qui correspond à un pour cent des émissions de méthane de l'UE dans ce domaine. Les auteurs de l'étude partent du principe que, selon leurs calculs, il devrait s'agir de près de 256 000 tonnes. Ils font également référence au fait que la production allemande de lignite représentait en 2022 plus de 40 pour cent de la production totale de ce combustible dans l'UE.

En Allemagne et dans de nombreux autres pays, il n'existe jusqu'à présent aucune mesure fiable de la pollution au méthane provenant de l'exploitation à ciel ouvert du lignite, ajoutent-ils. Les rapports officiels sur les émissions se basent sur des chiffres obsolètes de Rheinbraun AG, une filiale de RWE. Ceux-ci ont été collectés dans les années 80. Les anciennes mines à ciel ouvert qui continuent d'émettre du méthane après la période d'activité ne sont par exemple pas recensées.

Pour l'étude, des images satellites de la mine à ciel ouvert de Hambach dans le bassin de lignite rhénan, de la mine à ciel ouvert de Welzow-Süd en Lusace ainsi que des lacs à ciel ouvert du Lausitzer Seenland ont notamment été analysées. Des émissions de méthane particulièrement élevées y ont été mesurées, peut-on lire.

"Pour respecter encore la limite de 1,5 degré, les émissions mondiales de méthane doivent diminuer massivement", a averti mercredi le directeur national de la DUH, Sascha Müller-Kraenner. Mais ce n'est "qu'une promesse vide tant que l'Allemagne sous-estime une partie importante de ses émissions d'un facteur qui pourrait être à trois chiffres", a-t-il critiqué. L'organisation de défense de l'environnement a demandé au gouvernement allemand de présenter une stratégie de réduction intersectorielle pour le méthane.

Ce mercredi, le Parlement européen votera sur un règlement visant à réduire les émissions de méthane dans l'UE. Il prévoit des règles plus strictes pour les émissions du secteur de l'énergie. Ainsi, les exploitants d'installations pétrolières et gazières seront tenus de rechercher régulièrement les fuites importantes de méthane et de les réparer.

Selon l'Agence fédérale de l'environnement, le méthane est le deuxième gaz à effet de serre le plus important après le dioxyde de carbone (CO2). Une source importante de méthane est l'élevage dans l'agriculture. En outre, des émissions sont produites lors de l'extraction, de l'utilisation et de la distribution de combustibles./faa/DP/mis