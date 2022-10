L'allemand RWE achète le portefeuille renouvelable de Con Edison pour 6,8 milliards de dollars

La compagnie d'électricité allemande RWE a déclaré samedi qu'elle allait acheter la filiale Clean Energy Businesses de Con Edison dans une transaction évaluant l'unité à 6,8 milliards de dollars.

RWE a déclaré que l'acquisition ajouterait quelque 600 millions de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) à ses résultats annuels.

Elle permettrait également de doubler le portefeuille d'énergies renouvelables de RWE aux États-Unis pour atteindre plus de 7 gigawatts d'actifs opérationnels, et d'augmenter son pipeline de projets dans ce pays pour atteindre plus de 24 GW d'énergie éolienne terrestre, solaire et de batteries.

RWE a déclaré que la transaction serait financée par l'émission d'une obligation convertible obligatoire de 2,4 milliards d'euros (2,35 milliards de dollars) à une filiale de la Qatar Investment Authority.

Celle-ci se transformerait à terme en actions représentant un peu moins de 10 % du capital social de RWE. Ses plans pour un dividende de 0,90 euros par action restent inchangés, a ajouté RWE. (1 $ = 1,0205 euros) (Reportage de Thomas Escritt ; Montage d'Alexander Smith)