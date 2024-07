BONN (dpa-AFX) - Face à l'évolution du mix électrique en Allemagne, l'Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur) souhaite revoir les remises accordées aux entreprises industrielles sur leur consommation d'électricité. L'autorité de régulation a présenté à Bonn un document de référence sur la réforme des tarifs de réseau de l'industrie.

"Les anciens rabais sur les tarifs de réseau ne correspondent plus aux exigences d'un système électrique caractérisé par une forte proportion de production d'électricité renouvelable", explique Klaus Müller, chef de l'autorité. L'objectif est de mettre en place des incitations pour que la consommation d'électricité de l'industrie soit à l'avenir "utile au système".

Plus de production d'électricité à partir de sources renouvelables

Les remises ont une grande importance pour l'industrie. Elles datent d'une époque où les centrales nucléaires et les centrales à charbon étaient les éléments centraux de la production d'électricité en Allemagne et où la production d'énergie était relativement régulière. Aujourd'hui, les centrales nucléaires sont de l'histoire ancienne en Allemagne et la part du charbon dans le mix électrique diminue.

Plus de la moitié de l'électricité produite dans le pays provient déjà d'éoliennes, d'installations photovoltaïques et d'autres installations d'énergie verte, et la tendance est à la hausse. Mais leur production d'électricité varie : elle est plus ou moins importante en fonction du vent et de l'ensoleillement.

L'industrie doit devenir plus flexible

L'Agence fédérale des réseaux souhaite à présent exercer une pression douce sur l'industrie en proposant de nouveaux rabais sur les tarifs de réseau, afin que les entreprises utilisent les nouvelles technologies et adaptent leurs besoins en électricité à l'évolution des conditions de production. "L'industrie et le commerce doivent payer des tarifs de réseau réduits s'ils consomment plus d'électricité dans des situations où l'offre d'électricité est élevée", explique Müller, président de la Bundesnetzagentur. "D'autre part, ils recevront également une réduction des rémunérations du réseau s'ils consomment moins d'électricité en période de pénurie d'électricité".

Il propose de passer d'un système rigide à un système flexible. Après le lancement d'une procédure dite de détermination, le projet doit maintenant être discuté avec l'industrie et d'autres parties prenantes. Il faudra encore du temps avant que les nouveaux rabais ne soient fixés.

Réaction de la VKU

L'Association des entreprises municipales (VKU) voit la proposition des autorités d'un bon oeil, car elle pourrait contribuer à la stabilité du réseau. "Les propositions peuvent éviter que les installations d'énergie renouvelable ne soient coupées pendant les périodes de forte production d'électricité éolienne et solaire en raison du manque de clients", déclare Ingbert Liebing, directeur général de la VKU. Le cadre réglementaire actuel n'est plus adapté à la situation actuelle /wdw/DP/mis.