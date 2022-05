L'entreprise allemande Amprion affirme qu'il existe une volonté d'accélérer l'expansion du réseau électrique

Amprion, détenue à 25 % par la compagnie d'électricité RWE et l'un des quatre réseaux électriques à haute tension, a déclaré que les projets importants visant à acheminer l'électricité du nord venteux vers le sud et l'ouest industriels sont accélérés par un programme de protection du climat et une meilleure acceptation par les citoyens.

"Je suis optimiste quant aux approbations rapides", a déclaré le directeur général Hans-Juergen Brick lors d'une conférence en ligne.

"Beaucoup de choses sont possibles lorsque tout le monde participe à l'objectif de rendre la transition énergétique sûre."

La coalition gouvernementale allemande comprend un ministre de l'économie du parti vert, tandis que la guerre en Ukraine cette année a souligné le besoin d'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, qui sera accéléré par le passage du pays à une énergie à faible teneur en carbone, a ajouté M. Brick.

Le projet clé d'Amprion, A-Nord, un câble de 2 gigawatts (GW) de la mer du Nord à la Rhénanie, démarrera en 2027 et deux connexions éoliennes offshore, BorWin4 et DolWin4 de 2 GW chacune, seront prêtes en 2028/29, a indiqué la société.

Le corridor B, une autre ligne de 4 GW reliant le Nord à la région occidentale de la Ruhr, sera prêt d'ici 2030, transportant suffisamment d'énergie verte pour remplacer cinq grandes centrales à charbon.

L'Allemagne a réduit les autorités de planification et fusionné les tâches pour garantir des approbations dans les deux ans, et les constructions prennent au maximum entre deux et quatre ans, a déclaré Brick, au lieu de 10 ans ou plus auparavant.

Deux tiers des 3 900 nouveaux km de lignes actuellement prévus par Amprion sont en cours d'approbation, les autres sont prêts ou presque, en cours de planification interne ou en cours de construction.

Amprion exploite 12 000 km de réseaux, qui transmettent une puissance équivalente à 82 % du volume de gros négocié en Allemagne.

Sur les 12 milliards d'euros (12,63 milliards de dollars) d'investissements prévus au cours des cinq prochaines années, 1,2 milliard sera réalisé cette année.

(1 $ = 0,9498 euros)