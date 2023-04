L'industrie éolienne a besoin de dizaines de milliers de nouveaux travailleurs

HAMBOURG (dpa-AFX) - Le secteur éolien est à la recherche d'une main-d'œuvre importante dans les années à venir pour développer les énergies renouvelables. Le doublement attendu de la puissance éolienne installée d'ici 2030 "ne se fera pas sans une augmentation du personnel", a déclaré Wolfram Axthelm, directeur de l'association allemande de l'énergie éolienne, à l'agence de presse allemande. Cela "ne signifiera pas que vous aurez 100 pour cent de personnel en plus, mais il y aura une augmentation significative du personnel", a-t-il ajouté. "On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes".

D'une part, les entreprises sont confrontées à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée que presque tous les secteurs économiques déplorent depuis un certain temps. "Presque tous les acteurs de la branche embauchent actuellement de nouvelles personnes et remarquent alors surtout qu'ils entrent en concurrence avec d'autres, qu'ils doivent faire des efforts pour trouver des gens", a déclaré Axthelm. Par ailleurs, les entreprises de l'industrie éolienne doivent encore faire face aux conséquences de l'énorme réduction de personnel de ces dernières années, une conséquence de la stagnation de la construction d'éoliennes.

"Nous avons perdu environ 50 000 emplois en 2019/2020 sur l'ensemble du secteur", a déclaré Axthelm. Cela correspond à environ un tiers des emplois. "C'est le lourd fardeau que nous portons aujourd'hui. Nous sommes dans la même situation que le secteur de la restauration. Une fois que l'on est parti et que l'on a trouvé un nouvel emploi, je ne peux pas claquer des doigts et ils reviennent". De plus, chacun des anciens employés "a probablement raconté à dix personnes, lors de ce départ forcé de la branche, à quel point tout cela est mauvais, qu'il a perdu son emploi, de sorte que nous devons maintenant reconstruire la confiance, ce que la politique nous a fait subir".

Selon Axthelm, la conséquence est la suivante : "En tant que secteur, nous devons apprendre à nous rendre plus visibles - et nous ne pouvons plus simplement dire que nous trouverons les gens par le bouche-à-oreille parmi nos propres employés".

Par exemple, le secteur éolien travaille depuis environ un an dans le cadre d'un projet financé par les pouvoirs publics avec l'entreprise énergétique Leag en Lusace : "Il s'agit de définir quels sont leurs profils professionnels et de quels profils professionnels nous aurons besoin à l'avenir", a déclaré Axthelm. "Nous entendons souvent dire que la transition énergétique se traduit par une augmentation de l'emploi, mais cela ne profite à personne en Lusace. Ils veulent savoir comment j'ai des perspectives personnelles. C'est là que nous avons dit que nous devions, en tant que secteur, nous montrer plus responsables afin d'offrir des perspectives aux gens dans leur région d'origine".

Le secteur éolien voit un grand potentiel dans l'industrie automobile. Il y a beaucoup de "personnes qui n'ont plus vraiment d'emploi dans le secteur de la sous-traitance automobile en raison du virage vers l'e-mobilité, mais qui pourraient rester dans leur propre entreprise dans le secteur éolien", a déclaré Axthelm./kf/DP/stk