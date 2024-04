BERLIN (dpa-AFX) - L'UE veut presque quintupler la puissance de l'énergie éolienne dans les mers européennes d'ici 2030, pour la faire passer de 34 à 150 gigawatts, mais l'association professionnelle estime qu'il faut pour cela nettement plus de capacités et d'argent. Pour les turbines par exemple, la production devrait presque doubler dans les années à venir, passant de 700 unités par an actuellement, comme l'a fait savoir mardi à Berlin l'association allemande de l'énergie éolienne offshore (BWO). Pour les fondations des installations en mer, il faudrait même quadrupler la production.

La montée en puissance est nettement plus difficile pour les grands projets d'infrastructure tels que les ports, par lesquels les composants peuvent être acheminés en mer et à partir desquels des actions de sauvetage peuvent être menées en cas de problème. Selon l'OFL, l'Europe compte actuellement 50 ports offshore actifs. A moyen terme, 75 à 100 sites seront nécessaires pour le transport et le stockage d'environ 1200 turbines.

Le directeur de l'OFL, Stefan Thimm, a déclaré mardi que les Länder recevaient actuellement un total de 38 millions d'euros par an pour le développement de leurs ports. Ce montant est fixé dans la loi fondamentale. Mais il faudrait au moins 400 millions d'euros par an. "Nous comptons sur une période d'investissement à long terme", a souligné Thimm.

Il est également nécessaire de faire évoluer les appels d'offres pour les projets offshore. Celles-ci ne doivent plus tenir compte uniquement du prix. Les critères qualitatifs tels que les normes de sécurité ou l'impact environnemental doivent en revanche être renforcés. La politique est maintenant appelée à "poser les bons jalons pour une création de valeur durable", a fait savoir Thimm. La branche abordera ces thèmes ce mardi et mercredi lors de la conférence spécialisée "Zukunft Offshore" à Berlin /maa/DP/mis.