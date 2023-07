BRUXELLES (dpa-AFX) - La Commission européenne a présenté une proposition de loi pour un retrait coordonné de l'UE et des pays de l'UE d'un accord international controversé sur l'énergie. Le traité dit de la Charte de l'énergie n'est plus compatible avec les ambitions climatiques de l'UE, a fait savoir vendredi l'autorité bruxelloise. Afin de garantir l'égalité de traitement des investisseurs dans l'UE et au-delà, l'UE, les Etats membres et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) devraient donc se retirer de manière ordonnée du traité non modernisé.

En fait, la Commission et les pays voulaient moderniser le traité sur la Charte de l'énergie. Mais les négociations n'ont pas abouti. Ce traité, entré en vigueur en 1998, avait été créé pour protéger les investissements dans les projets de gaz, de pétrole et de charbon et est depuis longtemps critiqué par les organisations environnementales. Il permet aux investisseurs de porter plainte contre les États devant des tribunaux d'arbitrage. L'objectif est de garantir aux entreprises la sécurité de leurs investissements.

Le gouvernement fédéral a décidé le retrait de l'Allemagne dès la fin de l'année dernière. D'autres pays de l'UE comme la France, les Pays-Bas et l'Espagne ont également annoncé leur retrait, l'Italie s'étant retirée dès 2016. Le délai de sortie est toutefois de 20 ans. Une sortie commune de l'UE doit maintenant être décidée par les pays de l'UE et avec l'accord du Parlement européen.

La Cour fédérale de justice se penche actuellement sur la question de savoir si les Etats de l'UE peuvent arrêter les procédures d'arbitrage sur la base du Traité sur la Charte de l'énergie devant les tribunaux nationaux. Il s'agit entre autres d'investissements importants des groupes RWE et Uniper dans des centrales à charbon néerlandaises. Un jugement est attendu fin juillet /red/DP/nas.