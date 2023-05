La commission des pétitions du Bundestag auditionne les opposants au projet de terminal méthanier de Rügen

BERLIN (dpa-AFX) - Grâce à la collecte de dizaines de milliers de signatures, les opposants au projet de terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) sur ou au large des côtes de l'île de Rügen pourront faire part de leurs inquiétudes à la commission des pétitions du Bundestag lundi (12h00). Plus de 61 000 personnes ont signé la pétition qui s'oppose à l'inclusion de l'île de Rügen dans la loi d'accélération du GNL (LNG). Cette inclusion ferait d'un terminal prévu sur place un projet prioritaire et ouvrirait la voie à une procédure d'autorisation plus rapide. Une consultation publique nécessite 50 000 soutiens.

Les pétitionnaires sont le directeur du tourisme de Binz, Kai Gardeja, et Marvin Müller, président régional des Jeunes socialistes du Mecklembourg-Poméranie occidentale et membre du conseil municipal de Binz. Les opposants au projet craignent pour l'environnement et le tourisme, particulièrement important pour l'île. Une manifestation contre le projet est d'ailleurs prévue lundi devant la chancellerie de Berlin.

Pour l'instant, on ne connaît ni le site concret du projet, ni le futur promoteur. Le gouvernement du Land de Schwerin s'est contenté de dire que des discussions étaient en cours entre l'État fédéral et le Land./chh/DP/mis