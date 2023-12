VOERDE (dpa-AFX) - La tour de refroidissement de 165 mètres de haut de la centrale à charbon de Voerde, dans le Bas-Rhin, fermée en 2017, a été dynamitée dimanche. L'énorme structure en béton s'est effondrée peu après 11 heures, conformément au plan et sans problème.

Quelques maisons d'habitation situées à proximité de la démolition ont dû être évacuées temporairement pendant le dynamitage, et les rues environnantes ont été bloquées entre 9 et 13 heures, a indiqué la ville de Voerde.

Le dynamitage fait partie des travaux de démantèlement de l'ancienne centrale électrique qui ont débuté en juillet et qui doivent durer jusqu'en 2026, comme l'ont fait savoir le groupe énergétique RWE, propriétaire, et la ville de Voerde.

RWE envisage de produire de l'hydrogène "vert" à l'échelle industrielle sur le site d'une superficie totale de 60 hectares, avec une capacité totale de 800 mégawatts. Selon les conditions économiques, la construction d'une centrale à gaz compatible avec l'hydrogène est également envisageable sur le site.

La ville espère faire un "bond en avant en tant que site économique", a déclaré le maire de Voerd, Dirk Haarmann (SPD). Si les plans se réalisent, Voerde deviendra un centre important pour l'hydrogène dans la région. Entre 120 et 140 nouveaux emplois pourraient être créés pour la production d'hydrogène et la centrale électrique. Haarmann a souligné que la nouvelle installation fonctionnerait de manière neutre en CO2. Il espère en outre que d'autres entreprises commerciales et de technique d'installation s'y installeront.

La centrale, construite au début des années 1970 et considérablement agrandie par la suite, est située directement sur le Rhin. Avec quatre unités, elle a produit pendant de nombreuses années plus de 2000 mégawatts d'électricité, mais elle était controversée en raison de ses émissions élevées de CO2. Avec sa grande tour de refroidissement et ses cheminées de plus de 200 mètres de haut, la centrale, visible à plusieurs kilomètres, a longtemps été un repère connu de la ville./rs/DP/he