Lang : Sans nos compromis, rien ne se passerait en matière de protection du climat

BERLIN (dpa-AFX) - La chef des Verts, Ricarda Lang, a défendu la ligne de son parti dans le conflit sur l'exploitation du lignite dans le bassin minier rhénan, la qualifiant de pragmatique. "Si l'on regarde 1,5, on peut difficilement se satisfaire d'un compromis de nos jours", a déclaré la co-présidente du parti lundi à Berlin, en référence à l'objectif fixé par l'accord de Paris sur le climat de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré si possible par rapport à l'ère préindustrielle. "Et en même temps, il est clair que si nous ne faisions pas de compromis, il ne se passerait tout simplement rien en matière de protection du climat. Car très peu d'autres parties ont un intérêt sérieux à le faire".

Le groupe énergétique RWE, qui veut exploiter le charbon sous Lützerath, dispose depuis mars dernier au moins d'un "droit légal jugé sur la zone à cet endroit", a déclaré Lang. Si les Verts n'avaient pas négocié, Lützerath et cinq autres villages auraient été démantelés et 500 personnes auraient été déplacées. Dans un premier temps, l'Allemagne continuera à avoir besoin de charbon pour produire de l'électricité : "Pour les prochaines années, il est clair qu'en raison de la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine, nous devrons d'abord produire plus de charbon pour assurer la sécurité énergétique de ce pays".

La quantité de charbon nécessaire sous Lützerath dépendra notamment du coût de la consommation de charbon dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission - où les entreprises négocient des droits d'émission de dioxyde de carbone. Le coût des autres sources d'énergie et le rythme de développement des énergies renouvelables sont également importants. M. Lang a également insisté sur l'anticipation de la sortie du charbon en Allemagne de l'Est de 2038 à 2030. "Si les ministres-présidents des Länder de l'Est de Saxe, Saxe-Anhalt et Brandebourg refusent le débat sur la sortie du charbon en 2030, ils finiront par refuser également le débat sur la sécurité de l'emploi dans leurs Länder".

Lang a déclaré que, selon son impression, la "très, très grande majorité des manifestations et des protestations" à Lützerath étaient pacifiques. "Là où ce n'était pas le cas, c'est bien sûr inacceptable". Selon elle, la police a également agi de manière très mesurée à de nombreux endroits lors de l'évacuation. "En même temps, il y a des images de ce samedi, il y a des vidéos de ce samedi qui me choquent aussi honnêtement". Il est donc important que l'intervention de la police soit traitée par le Parlement et que la violence policière ait des conséquences. Les activistes accusent la police d'excès de violence lors de la grande manifestation de samedi /hrz/DP/men