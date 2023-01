Le Crown Estate britannique va louer des sites de fonds marins pour six projets d'éoliennes en mer

Le Royaume-Uni est l'un des plus grands marchés mondiaux de l'éolien offshore, avec plus de 10 gigawatts (GW) de capacité installée sur 38 sites, qu'il prévoit de porter à 50 GW d'ici la fin de la décennie.

Les six sites en cours de location ajouteront 8 GW à cet objectif, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Le Crown Estate, qui supervise les biens publics du monarque britannique, gère les fonds marins autour de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord et accorde des droits sur les fonds marins pour le développement de l'énergie éolienne, houlomotrice et marémotrice en mer.

Trois des sites à louer sont situés au large des côtes du nord du Pays de Galles, de Cumbria et de Lancashire, et trois dans la mer du Nord au large des côtes du Yorkshire et du Lincolnshire.

L'entreprise allemande RWE a déclaré qu'elle était l'une des entreprises ayant signé un contrat de location avec le Crown Estate. Les projets en sont à un stade très précoce, selon RWE.

Gus Jaspert, directeur général en charge de la marine au Crown Estate, a déclaré que l'accord "marque une étape importante pour le Royaume-Uni sur la voie du net zéro".

Les prix de l'énergie ayant atteint des sommets l'année dernière, en partie à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Grande-Bretagne a fixé des objectifs pour augmenter la production d'énergie éolienne, nucléaire et solaire.

Le vent a généré une quantité record d'énergie en Grande-Bretagne en 2022, fournissant plus de 25 % de son électricité, selon National Grid.

Le marché de l'éolien offshore s'est développé pour devenir la plus grande source d'électricité renouvelable au Royaume-Uni, a déclaré le Crown Estate, actuellement capable d'alimenter environ 40 % des foyers britanniques.