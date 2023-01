Le THW doit se rendre auprès d'activistes dans un passage souterrain à Lützerath

Le ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, Jean-Marc Ayrault, a annoncé vendredi qu'il avait demandé à la police d'intervenir auprès des militants retranchés dans un tunnel sous le site de lignite de Lützerath. C'est ce qu'a annoncé jeudi un porte-parole de la police. Nous n'avons pas de contact visuel avec les personnes, mais nous pouvons leur parler.

Une porte-parole du groupe "Lützerath lebt" a déclaré que les personnes se trouvaient à un peu plus de quatre mètres de profondeur. Les activistes s'y étaient préparés et avaient activement décidé d'agir. "Dès qu'un quelconque équipement lourd se déplace ici, dès que des travaux de démolition ou de nettoyage se produisent, il se peut que le tunnel s'effondre et que leur vie soit en danger", a-t-elle déclaré. L'action du tunnel est l'une des nombreuses formes de protestation par lesquelles les activistes climatiques veulent entraver l'évacuation de Lützerath.

Selon un porte-parole de la police, il ne devrait pas y avoir d'autres évacuations de maisons ou de cabanes dans les arbres pendant la nuit. La police interviendrait toutefois si des activistes devaient être libérés de situations potentiellement dangereuses - comme lors de l'action du tunnel.

Bien que de nombreux défenseurs de Lützerath soient déjà partis de leur plein gré et que la police ait partiellement évacué des maisons et des campements auto-construits, des activistes sont toujours présents sur le site. "Nous tenons certainement le site ici jusqu'à la grande manifestation de samedi", a déclaré une porte-parole de "Lützerath vit". "Mais même si Lützerath, le village, s'en va, il nous restera le réseau et le travail éducatif que nous avons fait ici et qui nous a reliés. Nous continuerons à nous déplacer et à trouver de nouveaux lieux de résistance."