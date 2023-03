Le groupe énergétique RWE présente un rapport d'activité avec des milliards de bénéfices

ESSEN (dpa-AFX) - L'entreprise RWE, spécialisée dans les énergies renouvelables et le négoce d'énergie, présentera mardi (07h00) ses résultats définitifs pour l'année écoulée. Fin janvier, la société d'Essen avait déjà annoncé des résultats supérieurs à ses prévisions sur la base de chiffres provisoires. Selon ces chiffres, le résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) avait augmenté de plus de 70% par rapport à 2021, pour atteindre 6,3 milliards d'euros. Ce sont surtout les activités liées à l'eau, à la biomasse et au gaz ainsi que le négoce d'énergie qui se sont mieux développés que prévu en fin d'année, avait indiqué RWE. Le groupe a annoncé un résultat net ajusté d'environ 3,2 milliards d'euros, soit plus du double de celui de 2021./lew/DP/ngu