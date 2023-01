Le médiateur pour l'Europe de l'Est : la sortie du charbon en 2030 doit être socialement acceptable

BERLIN (dpa-AFX) - Le commissaire aux relations avec l'Est, Carsten Schneider (SPD), estime que la sécurité de l'approvisionnement et la compatibilité sociale sont des conditions importantes dans la décision d'une sortie du charbon en 2030. Celles-ci doivent être démontrées au préalable, a déclaré M. Schneider dans un entretien avec le Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/vendredi). Les contrôles prévus par la loi montreront si une telle sortie est possible à des prix abordables pour les consommateurs et l'industrie dans les conditions modifiées de l'approvisionnement énergétique.

Une sortie du charbon, idéalement dès 2030, pourrait contribuer à atteindre les objectifs énergétiques et climatiques ambitieux du contrat de coalition du gouvernement Ampel. Une décision d'une telle portée ne peut toutefois être prise que par consensus entre le gouvernement fédéral et les Länder concernés.

Le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck, insiste sur la nécessité d'une sortie anticipée du charbon à l'Est. Une sortie anticipée à 2030 doit faire l'objet d'un consensus, a récemment déclaré le politicien écologiste. Cela doit être "perçu comme un bon plan dans une large alliance". M. Habeck a déclaré qu'il avait des arguments valables en faveur de ce plan.

Le ministre-président de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), s'y oppose et a mis en garde il y a quelques jours contre les conséquences d'une sortie anticipée du charbon. "Tout d'abord, nous devrions mettre sur le marché autant que possible toutes les sources d'énergie indigènes afin de garantir un approvisionnement énergétique sûr et abordable. Pour réussir la transition structurelle, il faut également mettre en place simultanément de nouvelles infrastructures et de nouveaux emplois qualifiés. Ce n'est pas faisable d'ici 2030", a déclaré Haseloff à l'Agence de presse allemande cette semaine à Magdebourg.

Le ministère de l'Économie du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a déjà déclaré s'être mis d'accord avec le ministère fédéral de l'Économie et RWE AG sur des points clés afin d'avancer de huit ans la sortie du charbon à 2030.

Selon la législation actuelle, les dernières fermetures de tranches de centrales électriques en Allemagne sont prévues pour 2038 - et plus précisément pour l'entreprise Leag dans le Lausitz./wpi/DP/mis