Le ministre de l'Énergie de Saxe ne voit aucune contradiction dans l'abandon anticipé du charbon

FREIBERG (dpa-AFX) - Le ministre de l'Energie de la Saxe, Wolfram Günther (Verts), ne voit aucune contradiction dans une sortie anticipée du charbon. "Je suis surpris par la persistance de l'affirmation erronée selon laquelle l'année 2038 aurait été inscrite dans le compromis sur le charbon comme une garantie de pérennité de la production d'électricité à partir de lignite", a-t-il déclaré lundi à l'agence de presse allemande en marge d'une visite de l'entreprise solaire Meyer Burger à Freiberg. 2038 n'a jamais été une garantie de pérennité, mais seulement la date de sortie la plus tardive possible. Il réagissait ainsi aux déclarations, entre autres, du chef du gouvernement Michael Kretschmer (CDU), qui avait appelé à la fiabilité en se référant à la date d'abandon initialement convenue.

"Les entreprises énergétiques prévoient de sortir du charbon bien plus tôt - voir récemment l'annonce par EnBW de son intention de sortir de la centrale de Lippendorf dès 2028. La raison est claire : la production d'électricité à partir du charbon ne sera bientôt plus rentable. Elle ne l'est déjà plus dans certaines phases. Le charbon est en train de disparaître du marché", a déclaré Günther. "Si nous voulons rester un pays énergétique et industriel, nous devons réagir. Et ce, dès maintenant. Toutes les questions doivent être mises sur la table". Il a ainsi rappelé qu'il fallait accélérer le développement des énergies renouvelables, assainir les paysages touchés par l'exploitation du charbon et leurs réserves d'eau, ainsi que les changements structurels.

Günther : "Mais pour les bassins de lignite, la situation actuelle est aussi une énorme opportunité : ils peuvent devenir des régions de pointe pour les énergies renouvelables, pour la production de panneaux solaires, pour la fabrication d'hydrogène vert, pour la production de stockage et bien d'autres choses encore."/jos/DP/mis