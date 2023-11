POTSDAM/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Les Verts du Brandebourg et de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie insistent pour que l'Allemagne abandonne la production d'électricité à partir du charbon d'ici 2030, et pas plus tard. Ils s'opposent ainsi également au ministre-président du Brandebourg, Dietmar Woidke (SPD), qui estime qu'une sortie anticipée d'ici 2030 n'est pas réalisable au regard de l'approvisionnement en électricité.

"Aujourd'hui, le débat n'est plus la sortie du charbon, oui ou non, et le débat n'est plus non plus de savoir si elle aura lieu en 2030 ou pas en 2030", a déclaré mardi à Potsdam le chef du groupe parlementaire des Verts du Brandebourg, Benjamin Raschke. "Nous aurons une sortie du charbon guidée par le marché".

La chef du groupe parlementaire des Verts de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Wibke Brems, a défendu la sortie du charbon convenue pour le bassin minier rhénan. "C'est bien sûr quelque chose de très, très important pour nous et la date reste très claire, même si d'autres ont déjà émis des doutes à ce sujet", a déclaré Brems à Potsdam. Elle a reconnu que la sortie du charbon n'était pas facile et qu'il s'agissait d'une tâche importante.

Pour le bassin minier rhénan, la politique et le groupe énergétique RWE s'étaient mis d'accord sur une sortie anticipée de huit ans, à 2030. De manière transitoire, les centrales à gaz devraient également fonctionner à l'hydrogène renouvelable. Le ministre fédéral de l'économie Robert Habeck (Verts) souhaite également une sortie anticipée pour les régions charbonnières d'Allemagne de l'Est, mais celles-ci s'y opposent.

Le chef du gouvernement du Brandebourg, Woidke, a demandé ce week-end au gouvernement fédéral, dans le "Handelsblatt", de présenter rapidement un concept d'approvisionnement en électricité pour l'avenir. Le politicien du SPD a déclaré qu'il n'avait jamais considéré comme réaliste une sortie du charbon d'ici 2030.

Les Verts de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et du Brandebourg ont plaidé pour une participation directe des citoyens aux revenus de l'électricité verte, afin d'augmenter l'acceptation. Dans la future loi sur l'énergie citoyenne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il est prévu, selon Brems, que les exploitants de parcs éoliens conviennent avec les communes, par exemple, de la possibilité d'une indemnisation directe ou d'une participation financière. Dans le Brandebourg, certaines communes participent déjà aux revenus des parcs éoliens et il est prévu de faire de même pour les installations solaires.