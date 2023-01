Les activistes quittent le tunnel sous Lützerath - Fin de l'évacuation

(nouveau : plus de détails et de contexte)

ERKELENZ (dpa-AFX) - Cinq jours après le début de l'évacuation de Lützerath, deux militants climatiques restants ont quitté un tunnel souterrain sous la colonie. La fin de l'ancien village en bordure de l'exploitation de lignite à ciel ouvert de Garzweiler, dans l'ouest de la Rhénanie du Nord-Westphalie, est donc imminente. Le groupe énergétique RWE et une porte-parole de l'initiative activiste "Lützerath Lebt" ont annoncé lundi que l'évacuation était terminée. RWE a déclaré vouloir achever le "démantèlement" de Lützerath dans les prochains jours.

Les deux activistes dans ce qui semble être un tunnel souterrain construit par leurs soins avaient été considérés comme les derniers occupants du village qui doit être démantelé pour l'extraction du charbon. D'autres militants avaient déjà quitté le village les jours précédents ou avaient été emmenés par la police. Au début, il n'était pas possible de prévoir combien de temps il faudrait pour sortir les militants du tunnel à la lumière du jour. Les pompiers de RWE ont pris en charge ce qu'ils ont qualifié de "sauvetage". Lundi, tout s'est finalement déroulé très rapidement.

Les deux militants sont finalement partis de leur plein gré, a expliqué RWE. Ils sont "soulagés" que la "situation de danger de mort" se soit terminée de cette manière. "Un sauvetage du tunnel contre la résistance annoncée des personnes aurait été lié à des risques élevés, y compris pour les sauveteurs", a-t-on expliqué. Des experts auraient été appelés pour convaincre les deux personnes de sortir elles-mêmes du tunnel.

Les militants de Lützerath ont également déclaré sur Twitter que les deux personnes avaient quitté le tunnel "par elles-mêmes". "Mille mercis pour votre engagement au péril de votre vie contre le lignite & le capitalisme", ont-ils écrit. "En tout cas, ils veulent aussi dire au public qu'ils sont bien conscients de ce qu'ils ont fait", a déclaré une porte-parole de l'initiative "Lützerath Lebt". Ils étaient bien préparés à leur situation et auraient pu rester plus longtemps. "Ils m'ont semblé en bonne forme physique pour le moment", a-t-elle déclaré. Selon ses informations, ils peuvent maintenant quitter le site et se déplacer librement. Les deux activistes eux-mêmes ne se sont pas exprimés devant les journalistes.

On ne savait pas exactement combien de temps ils étaient restés dans le tunnel. Une vidéo de deux personnes cagoulées sur la plateforme Youtube avait toutefois fait sensation depuis jeudi. "Pinky" et "Brain" y indiquaient qu'ils se trouvaient dans un tunnel sous Lützerath. Le tunnel est une forme de défense très efficace contre une expulsion, ont-ils argumenté. Il est beaucoup plus difficile d'évacuer un tunnel qu'une cabane dans un arbre, par exemple.

Selon RWE, ils ont quitté Lützerath "en tant que derniers militants". L'évacuation par la police est terminée. Le démantèlement de l'ancienne colonie sera achevé "dans les prochains jours".

La porte-parole de "Lützerath Lebt" a également déclaré : "Cela signifie bien sûr pour nous que cette expulsion, que nous avons pu observer ces derniers jours, est pour l'instant terminée". Bien que nous ayons peut-être perdu face au "déploiement massif de la police", nous avons aussi beaucoup gagné. Lützerath est désormais connu dans toute l'Allemagne.

Le village, un quartier d'Erkelenz à l'ouest de Cologne, est bouclé depuis plusieurs jours par la police et entouré d'une double clôture. Les quelques bâtiments du lotissement vont être démolis pour permettre au groupe énergétique RWE de draguer le lignite qui se trouve en dessous. Une résistance s'est toutefois formée contre la démolition et le dragage prévu du charbon./idt/DP/jha