Les démolisseurs s'attaquent à Lützerath - la résistance s'effrite

ERKELENZ (dpa-AFX) - La police a continué d'avancer rapidement dans l'évacuation du site de lignite de Lützerath en Rhénanie, au deuxième jour. De nombreuses cabanes en bois et barricades des militants ont été rasées jeudi par des pelleteuses. Les occupants se sont généralement laissés emporter sans grande résistance. Certains étaient au bord des larmes. Les premières maisons emblématiques des anciens habitants de Lützerath ont également été évacuées. Les occupants y ont parfois opposé une résistance plus forte. Des feux d'artifice ont été lancés en direction des forces de l'ordre, comme l'a rapporté une journaliste de la dpa. Sur la scène politique, l'évacuation de Lützerath continue de mettre les Verts à l'épreuve.

Le groupe énergétique RWE, qui possède désormais Lützerath et veut exploiter le lignite sous la localité pour produire de l'électricité, a construit une clôture massive tout autour de la localité. L'objectif était d'empêcher l'arrivée d'autres manifestants. Malgré cela, un cortège de manifestants s'est mis en route pour Lützerath depuis le village voisin de Keyenberg. La police a parlé d'environ 800 participants. Certains manifestants ont été arrêtés et encerclés par la police, notamment la militante pour le climat Luisa Neubauer et le directeur de Greenpeace Martin Kaiser. Les manifestants veulent empêcher l'exploitation du charbon sous Lützerath et mettent en garde contre les graves conséquences pour le climat de la combustion du charbon.

Jeudi matin, les occupants avaient déjà dû abandonner la ferme emblématique de Duisseren, que le propriétaire, connu sous le nom de "dernier paysan de Lützerath", avait défendue jusqu'au bout contre l'expropriation. Le bâtiment était devenu un symbole imagé de la résistance à l'exploitation de lignite à ciel ouvert de Garzweiler.

L'évacuation d'un deuxième bâtiment, appelé Paulahof, avec un drapeau arc-en-ciel peint sur la façade, a également commencé. Lorsque la police est intervenue, des fumigènes et des fusées ont été lancés en direction des agents. La police a également enquêté sur des informations selon lesquelles des activistes auraient pu construire un tunnel sous terre pour entraver l'évacuation.

Cependant, les observateurs estiment que les attaques contre les policiers restent exceptionnelles. Dans l'ensemble, la manifestation n'a pas été violente. Certains militants s'étaient collés avec de la colle dans leurs cabanes en bois afin de rendre l'évacuation plus difficile pour la police. Les agents ont toutefois réussi à les décoller rapidement. Une militante avait bloqué une voie d'accès avec une épave de voiture et avait cimenté ses pieds dans la rue à travers la tôle du plancher. "Nous avons de l'expérience avec les lock-ons de toutes sortes", a déclaré un porte-parole de la police.

Les squatters se sont également laissés descendre sans grande résistance des cabanes dans les arbres, construites jusqu'à dix mètres de hauteur, par des sauveteurs en hauteur. Les policiers ont ensuite coupé les cordes de retenue, de sorte que les cabanes dans les arbres sont tombées avec fracas dans le vide et se sont brisées en plusieurs morceaux, comme l'a rapporté un journaliste de la dpa.

Un militant pour le climat qui se trouvait dans une cabane a posté une vidéo sur Twitter dans laquelle il exprimait sa déception face à l'abattage des arbres. "C'est amer, amer, amer que pendant la crise climatique, des arbres soient abattus pour pouvoir brûler du lignite, ce qui détruit la planète".

Le temps orageux et pluvieux a donné du fil à retordre aux militants. "Nous espérons que la tempête ne sera pas plus forte", a déclaré une porte-parole de l'initiative "Lützerath lebt". Selon elle, la situation est dangereuse pour les personnes qui se trouvent dans les cabanes dans les arbres. "En temps normal, ils descendent en cas de tempête". Elle n'a pas précisé combien d'activistes se trouvaient encore à Lützerath.

Pour les Verts, l'évacuation est de plus en plus pénible : tant au niveau fédéral que dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le parti participe à la coalition gouvernementale et soutient l'extension de la mine de lignite à ciel ouvert de Garzweiler. En signe de protestation, une trentaine de militants ont occupé jeudi le siège du parti des Verts de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Düsseldorf, comme l'a confirmé un porte-parole du parti. Les dirigeants du parti soulignent qu'en contrepartie, la sortie du charbon en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a été avancée de huit ans, à 2030.

On ne sait pas combien de temps durera l'évacuation de Lützerath. Jeudi après-midi, la police ne s'attendait toutefois pas à ce que l'opération se termine à court terme. "Nous ne savons pas quand l'opération sera terminée", a déclaré un porte-parole de la police.