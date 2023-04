Les dernières centrales nucléaires d'Allemagne fermées - Mais le débat demeure

(version étendue)

NECKARWESTHEIM/LINGEN/ESSENBACH (dpa-AFX) - Longtemps débattue, l'ère de la production d'électricité d'origine nucléaire en Allemagne est désormais terminée. Les trois dernières centrales nucléaires ont été arrêtées samedi. Selon les exploitants, c'est le réacteur d'Emsland, en Basse-Saxe, qui a été le premier à être déconnecté du réseau, samedi soir à 22h37. Elle a été suivie par la centrale bavaroise Isar 2 à 23h52 et par la dernière centrale du Bade-Wurtemberg, Neckarwestheim 2, à 23h59. Cette étape historique aurait dû mettre un terme définitif à ce sujet controversé. Mais les partisans du nucléaire s'entêtent à défendre cette technologie à haut risque - la CDU/CSU en tête.

Ainsi, le ministre-président bavarois Markus Söder (CSU), en campagne électorale, a demandé dans le journal Bild am Sonntag de modifier une nouvelle fois la loi sur l'énergie nucléaire et de donner aux Länder la compétence nécessaire pour que la Bavière puisse exploiter elle-même la centrale arrêtée. Cela est toutefois considéré comme politiquement exclu, ce que Söder devrait savoir.

L'Office fédéral pour la sécurité de l'élimination des déchets nucléaires (BASE) l'a d'ailleurs classé comme peu fiable. "Les exigences formulées aujourd'hui par le ministre-président bavarois soulignent l'importance de la responsabilité politique du gouvernement fédéral en matière de sécurité nucléaire en Allemagne", a déclaré le président Wolfram König à l'agence de presse allemande. "Le Bundestag et tous les Länder, y compris la Bavière, se sont non seulement mis d'accord sur l'abandon de l'énergie nucléaire, mais ont également lancé la recherche d'un site de stockage définitif selon des critères scientifiques". La voie particulière demandée à la Bavière serait contraire au droit en vigueur et mettrait en péril la recherche de sites de stockage définitif.

Même parmi les groupes énergétiques, l'intérêt pour une future poursuite de l'exploitation semble limité. "Le chapitre est maintenant clos", a déclaré Markus Krebber, le patron de RWE, l'exploitant de la centrale nucléaire d'Emsland, dans un communiqué. "Il s'agit maintenant de mettre toute notre énergie à faire avancer le plus rapidement possible, en plus des énergies renouvelables, la construction de centrales à gaz capables de produire de l'hydrogène, afin de garantir la sécurité d'approvisionnement lorsque l'Allemagne voudra idéalement sortir aussi du charbon en 2030".

Le FDP, qui participe au gouvernement et qui a fait campagne jusqu'au bout pour une exploitation de réserve, a maintenant évoqué la fusion nucléaire comme source d'énergie possible. Ce n'est pour l'instant qu'une idée, mais elle n'impliquerait qu'une faible radioactivité et ne présenterait pas de risque de réaction en chaîne. Le secrétaire général du FDP, Bijan Djir-Sarai, a conseillé à la dpa de développer la recherche dans ce domaine.

La CDU/CSU, dans l'opposition, a également plaidé en ce sens. Mais cela nécessiterait une modification de la loi sur le nucléaire, a déclaré son secrétaire parlementaire Thorsten Frei (CDU) au journal Rheinische Post de Düsseldorf (lundi). "Je doute de la sagesse des feux de signalisation de le faire effectivement".

Il y a un peu plus de 62 ans, la première centrale nucléaire d'Allemagne était mise en service commercial à Kahl, en Basse-Franconie. Après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, la chancelière allemande de l'époque, Angela Merkel (CDU), a imposé l'abandon définitif de cette technologie en Allemagne : Les trois dernières centrales nucléaires auraient dû être fermées à la fin de l'année dernière. Cependant, en raison de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, la coalition de feux de signalisation du successeur de Merkel, Olaf Scholz (SPD), a décidé, après des semaines de discussions à l'automne, de laisser les réacteurs en activité pendant l'hiver jusqu'à la mi-avril.

La sortie du nucléaire marque le début d'une nouvelle ère énergétique : les opposants au nucléaire ont célébré cette étape historique samedi en organisant des fêtes à Berlin et ailleurs. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues à Neckarwestheim pour une "fête de l'arrêt", et à Munich, le Bund Naturschutz et Greenpeace ont également organisé une "fête de la sortie du nucléaire". Dans la ville de Lingen, en Basse-Saxe, des centaines d'opposants au nucléaire ont manifesté contre l'usine de fabrication de combustible ANF, qui appartient au groupe français Framatome, et ont demandé sa fermeture.

Mais la question du nucléaire est loin d'être close avec la sortie du nucléaire. Les réacteurs doivent d'abord être démantelés. L'exploitant du Bade-Wurtemberg, EnBW, a expliqué le processus, qui est similaire pour les trois réacteurs : lorsque le démantèlement peut commencer, les 193 éléments de combustible doivent d'abord être retirés de la cuve du réacteur et transférés dans la piscine de stockage voisine. Au fil du temps, les systèmes nucléaires seront décontaminés, les conduites principales de refroidissement seront démontées et les éléments de la cuve seront démantelés. Au total, le démantèlement nucléaire devrait être achevé dans 10 à 15 ans. Mais il restera alors des bâtiments sur le site.

La tâche herculéenne des déchets radioactifs reste également ouverte. "Notre travail est loin d'être terminé avec la fermeture des dernières centrales nucléaires", a déclaré la ministre de l'Environnement Steffi Lemke (Verts). "Nous avons utilisé l'énergie nucléaire pendant environ trois générations dans notre pays, produisant des déchets qui resteront dangereux pour 30 000 générations". En 2017, la recherche d'un site central de stockage des déchets nucléaires avait été relancée - un résultat n'est pas pour tout de suite./svv/DP/he