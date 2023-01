Les manifestations contre le lignite se poursuivent à la mine à ciel ouvert - Greta Thunberg est de la partie

INDE/NEURATH (dpa-AFX) - Les militants pour le climat ont poursuivi mardi dans plusieurs endroits de Rhénanie-du-Nord-Westphalie leurs manifestations contre l'exploitation du lignite et le démantèlement du site de Lützerath. Des affrontements avec la police ont à nouveau eu lieu. Une pelleteuse, des rails et des routes d'accès ont notamment été bloqués.

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à proximité de la localité de Lützerath, qui a entre-temps été évacuée et dont la démolition est prévue. Parmi eux se trouvait la militante climatique suédoise Greta Thunberg. Lorsque, selon la police, des personnes se sont détachées de la manifestation et se sont dirigées vers la mine à ciel ouvert de Garzweiler, la police a fait usage de matraques, de spray au poivre et d'agents à cheval. Lützerath elle-même avait été évacuée par la police ces derniers jours et est bouclée. Sur des banderoles qu'ils ont peintes eux-mêmes, les manifestants ont exigé : "Lützi bleibt !

Selon le groupe énergétique RWE, une personne s'est introduite dans la mine de lignite à ciel ouvert après la manifestation. "C'est bien sûr une imprudence grossière, ce qu'il fait là", a déclaré un porte-parole de RWE.

Une excavatrice à roue-pelle a été occupée dans la mine de lignite à ciel ouvert d'Inden, qui a dû cesser temporairement son activité. La police d'Aix-la-Chapelle a parlé de 20 à 30 militants impliqués, un porte-parole du groupe énergétique RWE de 30 à 40. Tous sont finalement descendus volontairement de la pelleteuse, a déclaré un porte-parole de la police.

Près de Rommerskirchen, un groupe d'environ 120 activistes a également occupé les rails de charbon menant à la centrale de Neurath, selon la police et RWE. Ceux qui ont refusé de quitter les voies ont été emmenés, a rapporté le porte-parole de la police. "Il n'y a pas de train de charbon ici aujourd'hui. Nous nous mettons en travers de la destruction avec nos corps", a tweeté l'alliance Ende Gelände.

Des militants du groupe Extinction Rebellion se sont collés au ministère de l'Intérieur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Düsseldorf, avant de partir volontairement ou d'être délogés par la police. Environ 150 manifestants se sont également rassemblés au Landtag, puis se sont rendus devant le ministère de l'Économie de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Les militants ont également occupé temporairement deux routes d'accès à la mine à ciel ouvert de Garzweiler. A Cologne, des militants pour le climat se sont collés sur une route, ce qui a fortement perturbé le trafic aux heures de pointe.

Les forces de l'ordre s'étaient préparées à des actions spontanées et décentralisées en de nombreux endroits pour mardi. L'alliance d'action "Lützerath Unräumbar", dont font partie des groupes de Fridays For Future et de Letzte Generation, avait appelé à une journée d'action commune /uho/DP/stw.