Lützerath : des militants veulent tenir le site de la mine à ciel ouvert pendant des semaines

ERKELENZ (dpa-AFX) - Les militants de Lützerath, près de la mine de lignite à ciel ouvert de Garzweiler, veulent retarder de plusieurs semaines leur expulsion prévue. "Nous espérons pouvoir tenir Lützerath pendant six semaines", a déclaré dimanche Dina Hamid, porte-parole de l'initiative Lützerath. Actuellement, 700 personnes se trouvent dans le quartier d'Erkelenz. Il est notamment prévu d'organiser des sit-in et d'occuper des cabanes et des cabanes dans les arbres. Le village, composé de quelques maisons, se trouve directement sur le bord de la démolition de la mine à ciel ouvert. L'évacuation est attendue dans un avenir proche.

Dimanche, les représentants d'une coalition d'action "Lützerath unräumbar", composée de plusieurs groupes, ont réaffirmé leur détermination à s'opposer à l'expulsion. Cette alliance regroupe entre autres des organisations et des initiatives telles que Ende Gelände, Fridays for Future, Alle Dörfer bleiben et Letzte Generation.

Des opposants au charbon se sont installés dans cette localité rurale. Ils vivent dans des squats, des tentes et des cabanes dans les arbres. Les habitants d'origine sont partis depuis longtemps. Le déplacement de Lützerath et des villages environnants a commencé en 2000.

Les terres et les maisons de cette localité marquée par l'agriculture appartiennent depuis longtemps à l'exploitant de la mine à ciel ouvert RWE. En octobre 2022, les ministères de l'Économie de l'État fédéral et de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dirigés par les Verts, ont convenu avec cette entreprise énergétique d'avancer à 2030 l'abandon du charbon en Rhénanie. Cinq villages situés à proximité de l'exploitation à ciel ouvert et précédemment menacés de démolition doivent être préservés. Le village de Lützerath, qui ne compte plus que quelques maisons, devrait cependant disparaître pour permettre l'extraction du charbon situé en dessous /uho/DP/nas.