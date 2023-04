Pas d'autres procès pour l'instant après l'intervention de Lützerath

MÖNCHENGLADBACH (dpa-AFX) - Après la condamnation à une peine avec sursis d'une occupante de la localité de Lützerath, aucun autre procès n'est prévu pour le moment dans le cadre de l'expulsion. C'est ce qu'a déclaré jeudi un porte-parole du tribunal de grande instance de Mönchengladbach. En janvier, des milliers de policiers avaient évacué, au cours d'une opération de plusieurs jours, la localité occupée par plusieurs centaines d'activistes sur le territoire de la ville d'Erkelenz. L'objectif était de préparer le terrain de la mine à ciel ouvert de Garzweiler pour l'extraction de lignite. L'opération de police, qui a duré cinq jours, a été l'une des plus importantes de l'histoire de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

La police d'Aix-la-Chapelle a actuellement 662 procédures en cours en rapport avec l'expulsion de Lützerath. Dans 160 cas, il s'agit d'accusations d'actes au détriment de fonctionnaires de police, par exemple pour résistance ou agression, a expliqué la police. Mais il y a aussi des procédures avec des accusations contre des policiers impliqués dans l'intervention.

Lors du procès devant le tribunal d'instance de Mönchengladbach, une occupante de 23 ans avait été condamnée mercredi à une peine d'un an et deux mois avec sursis. Accusée sous un nom d'homme, la transsexuelle avait lancé un pavé sur des policiers depuis un groupe d'activistes vêtus de noir et cagoulés, et avait touché un fonctionnaire de 30 ans à l'abdomen. Elle avait également lancé un cocktail Molotov sur des policiers, qui s'était écrasé à un bon mètre du groupe et avait pris feu. A la fin du procès, l'accusée a reconnu sa participation à des actes violents /uho/DP/stw