Plus de 100 policiers blessés à Lützerath

Le ministre de l'Intérieur, Jean-Marc Ayrault, a annoncé lundi qu'il avait demandé à la police d'intervenir. Le porte-parole de la police a indiqué lundi qu'il n'était pas encore possible de savoir combien de personnes avaient été blessées sans intervention extérieure. Rien que samedi, lorsque les manifestants ont brisé les cordons de police, on a compté plus de 80 policiers blessés.

Du côté des militants et des manifestants, le nombre de blessés depuis le début des opérations de police le 8 janvier a été estimé à environ 300. Samedi, il y avait "environ 120 blessés", a déclaré un porte-parole de "Lützerath lebt". Une autre porte-parole de l'initiative a parlé d'"au moins 90" blessés samedi.

Le nombre de blessés au début de l'intervention policière n'a pas été bien documenté et ne peut être qu'estimé, a reconnu le porte-parole. Cette estimation pourrait même augmenter, car les manifestants sont encore appelés à déclarer leurs blessures ultérieurement.

Dans un cas, une clinique a fait appel à la police lorsqu'un militant blessé a voulu s'y faire soigner anonymement. Cela n'a pas vraiment encouragé les signalements.

La police n'a pas indiqué le nombre de manifestants et de militants blessés, mais a confirmé que des ambulances avaient transporté des manifestants à l'hôpital à neuf reprises samedi. Aucun des manifestants n'était en danger de mort. La police a utilisé samedi des canons à eau, des matraques et des sprays au poivre.

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a confirmé lundi que dans certains cas, des plaintes pénales avaient été déposées d'office contre des policiers, car des enregistrements vidéo avaient révélé des soupçons de coups et blessures dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agirait d'une utilisation excessive ou injustifiée de la matraque dans la situation concrète.

Les deux parties ont confirmé que des pierres et des engins pyrotechniques avaient été lancés sur les policiers samedi. Le porte-parole de "Lützerath lebt" a cependant démenti que des cocktails Molotov aient été lancés.

Le ministre de l'Intérieur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), avait déclaré lors d'un talk-show télévisé à propos des événements survenus lors de la manifestation de samedi : "Puis, à un moment donné, la situation est devenue de plus en plus tendue. Et puis des pierres ont volé, puis des cocktails Molotov, puis des roquettes".

"La déclaration de M. Reul était basée sur des conversations avec des personnes qui étaient sur place, ainsi que sur ses propres impressions tirées de vidéos et d'images", a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. "Il est possible qu'il s'agisse également de pyrotechnie qui a été allumée. C'est en cours de vérification. Cependant, au cours de l'ensemble de l'opération d'évacuation, des cocktails Molotov ont été lancés à plusieurs reprises par des activistes".

L'un des lanceurs de cocktails Molotov serait en détention provisoire depuis jeudi dernier, suite à une décision du tribunal d'instance de Mönchengladbach /fc/DP/jha.