BERLIN (dpa-AFX) - Après la fermeture de plusieurs centrales à charbon, le ministre de l'Économie Robert Habeck estime que l'approvisionnement énergétique allemand est toujours assuré et plus indépendant qu'avant la guerre en Ukraine. "Plusieurs centrales à charbon qui étaient encore raccordées au réseau par mesure de précaution au cours des deux dernières années sont donc désormais superflues et peuvent être définitivement déconnectées du réseau", a déclaré lundi le politicien écologiste à l'agence de presse allemande. Les prix de l'électricité et du gaz ont nettement baissé et, grâce au développement des énergies renouvelables, "l'électricité provient désormais majoritairement de sources propres et respectueuses du climat", a ajouté M. Habeck.

A Pâques, plusieurs centrales électriques ont été débranchées alors que, selon les plans initiaux, elles ne devaient même plus être en service : Au début du mois, plusieurs centrales au lignite ont été définitivement fermées. Dans le bassin minier rhénan et dans le Brandebourg, sept unités de production au total ont été arrêtées, comme l'ont confirmé les entreprises énergétiques RWE et Leag le dimanche de Pâques. Au total, ces unités avaient une puissance d'environ 3,1 gigawatts.

Par ailleurs, huit centrales à charbon de taille moyenne et petite, d'une puissance totale de 1,3 gigawatt, ont été définitivement déconnectées du réseau, a indiqué lundi le ministère de l'Économie en se référant aux données de l'Agence fédérale des réseaux. Celles-ci auraient également recommencé à produire de l'électricité de manière temporaire afin de réduire la consommation de gaz au cours des deux dernières années. C'est notamment le cas de la centrale à charbon de Mehrum dans le district de Peine.

Les centrales auraient dû être coupées du réseau plus tôt

La fermeture des centrales électriques était en fait déjà prévue à une date antérieure. Après l'éclatement de la guerre en Ukraine, l'Allemagne devait toutefois devenir indépendante du gaz russe : Le gouvernement fédéral a donc laissé fonctionner plusieurs unités de centrales à charbon plus longtemps que prévu ou les a sorties de la réserve afin de les utiliser pour la production d'électricité et d'économiser du gaz naturel. Mais à la fin de l'hiver 2023/24, ce sera définitivement terminé.

Le ministère de l'Economie a déclaré que le développement significatif des énergies renouvelables et la stabilisation de l'approvisionnement en gaz rendaient la poursuite de l'exploitation des centrales "ni nécessaire ni économique".

En novembre, selon l'Agence fédérale des réseaux, les installations de production d'électricité d'une puissance totale de 245 gigawatts étaient sur le marché en Allemagne. Sur ce total, environ 159 gigawatts provenaient de sources d'énergie renouvelables.

Selon un communiqué, Kathrin Henneberger, députée des Verts au Bundestag, a déclaré : "Face à l'aggravation de la crise climatique, les fermetures de centrales à charbon sont une mesure importante pour réduire les gaz à effet de serre".

Les émissions supplémentaires doivent être compensées

Le ministère fédéral de l'Economie est tenu par la loi de vérifier combien de gaz à effet de serre supplémentaires ont été émis par la poursuite de l'exploitation des centrales à charbon. D'ici fin juin, il doit faire des propositions sur les mesures à prendre pour compenser ces émissions supplémentaires.

Le ministère de l'Économie a rappelé que, malgré la production supplémentaire d'électricité à partir du charbon, celle-ci avait atteint un niveau record depuis les années 60 et que les émissions de CO2 dans le secteur de l'énergie avaient néanmoins diminué de 20 pour cent l'année dernière./swe/DP/he