RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit : - négoce et distribution d'électricité et de gaz (83,3%) : électricité (193 930 GWh vendus en 2022) et gaz (39 479 GWh) ; - production d'énergies renouvelables (14,2%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (156 794 GWh produits en 2022) ; - production d'énergies fossiles et nucléaires (2,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (27,9%), Royaume Uni (39,3%), Europe (29,3%), Amérique du Nord (2,1%) et autres (1,4%).

Secteur Services multiples aux collectivités