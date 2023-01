ROUNDUP 4/Une manifestation majoritairement pacifique au jour 1 : la police évacue Lützerath

(Nouveau : Plus de détails)

ERKELENZ (dpa-AFX) - La police a commencé mercredi à évacuer le site de lignite de Lützerath, dans le bassin minier rhénan, occupé par des militants pour le climat, dans un climat de protestation majoritairement pacifique. En milieu d'après-midi, un porte-parole se disait "très satisfait" du déroulement de l'opération : "Pour la police, tout se déroule jusqu'à présent comme prévu". On s'attendait au préalable à une résistance massive. Les observateurs ont en revanche parlé d'une atmosphère en partie détendue. Tôt le matin, des échauffourées ont éclaté au début de l'évacuation dans le quartier de Lützerath, qui fait partie d'Erkelenz. Selon la police, un cocktail Molotov, des pierres et des engins pyrotechniques ont été lancés en direction des agents.

Le groupe énergétique RWE veut extraire le charbon qui se trouve sous Lützerath - pour cela, le hameau situé sur le territoire de la ville d'Erkelenz doit être démoli. Depuis des mois, des activistes climatiques vivent dans des maisons vides à Lützerath pour protester contre cette décision.

Mercredi, quelques défenseurs du climat ont suivi la demande de la police et sont partis de leur propre chef. Ils ont été escortés hors du site. Mais beaucoup d'entre eux voulaient continuer à résister. "Les gens sont déterminés à rester, à persévérer, à protéger les arbres et les bâtiments", a déclaré Mara Sauer, une porte-parole de l'initiative "Lützerath lebt".

Une autre porte-parole a accusé la police de s'être montrée trop dure. Les secouristes n'ont pas été autorisés à passer. "Une activiste vient d'être évacuée sous la contrainte", a-t-elle déclaré dans l'après-midi. Elle a également entendu parler de blessés.

Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), a vivement critiqué les agressions contre les policiers à midi. "Je suis vraiment stupéfait et je ne comprends pas comment des gens peuvent faire ça", a déclaré Reul à propos des jets de projectiles en direction des fonctionnaires. Selon lui, il est désormais du devoir de tous les manifestants pacifiques de se distancer des actions des activistes violents. "Vous pouvez manifester ailleurs, vous ne devez pas les aider en restant là et en dérangeant la police dans son travail", a-t-il déclaré.

Reul a parlé de 350 personnes qui se trouvaient illégalement à Lützerath. Selon le chef de la police d'Aix-la-Chapelle, Dirk Weinspach, environ 200 activistes climatiques ont quitté le site de leur propre chef mercredi. Deux de ses agents ont été légèrement blessés, mais sont encore en état de travailler.

Dès midi, la police a commencé à faire descendre les activistes des arbres et des podiums. Pour ce faire, les agents ont utilisé des nacelles élévatrices à différents endroits. A l'entrée de Lützerath, des pelleteuses ont commencé à démolir. L'un des panneaux de Lützerath a également été retiré en début d'après-midi. Plus tard, des agents ont renversé des petites maisons en bois sur pilotis qu'ils avaient eux-mêmes construites, poursuivant ainsi l'évacuation. D'après un journaliste de la dpa, les agents ont été accompagnés par les cris des militants dans le camp de cabanes et de cabanes dans les arbres. La police a également retiré les extincteurs que les militants avaient placés dans les cabanes.

"Nous avons assisté ici à des protestations très majoritairement pacifiques, dans des sit-in, sur des tripodes - et ce sont des formes de protestation avec lesquelles nous sommes très à l'aise", a déclaré dans l'après-midi un porte-parole de la police. Si les activistes se laissent emporter, il s'agit encore d'une protestation passive et donc de ce qui est approprié.

Après la tombée de la nuit, les opérations d'évacuation se sont poursuivies dans la soirée. Les militants se sont installés sur des perchoirs et dans des cabanes dans les arbres par un temps venteux. Les engins de chantier allaient et venaient, certaines parties de Lützerath étaient éclairées par des projecteurs, d'autres étaient plongées dans une profonde obscurité. Dans une grange, des policiers ont fait descendre des militants d'une estrade.

Pour le syndicat de police (DPolG), le concept d'intervention de la police lors de l'évacuation du village de Lützerath a jusqu'à présent porté ses fruits. "La communication ciblée a contribué à la désescalade de la situation", a déclaré le président du DPolG, Rainer Wendt, mercredi midi. "Les expériences des opérations passées, comme celle de la forêt de Hambach en 2018, montrent que la police doit s'attendre à une résistance considérable, voire à des pièges tendus".

L'activiste climatique Greta Thunberg a l'intention de venir à Lützerath pour protester. La Suédoise a annoncé sur Twitter son intention de participer samedi à une manifestation contre l'évacuation de la localité occupée par des activistes climatiques. "La science est d'accord, les personnes les plus concernées sont d'accord : plus de combustibles fossiles !", a-t-elle écrit. Thunberg s'était déjà rendue à Lützerath en septembre 2021 pour manifester contre l'exploitation du charbon et pour le respect de l'objectif climatique de 1,5 degré, un jour avant les élections fédérales de l'époque.

L'évêque d'Aix-la-Chapelle, Mgr Helmut Dieser, a appelé toutes les parties au conflit concernant l'évacuation du village de lignite à ne pas déclencher une spirale de violence. "Les protestations pacifiques sont un élément central d'une démocratie vivante", a-t-il déclaré mercredi, selon un communiqué du vicariat général. "Mais un État de droit crédible implique aussi que les règles et les accords soient respectés."/cd/DP/zb