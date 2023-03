RWE : La valeur du jour en Europe - RWE au vert à Francfort après ses bonnes performances 2022

Conglomérat allemand œuvrant dans le secteur de l'énergie, RWE progresse de 1,46% à 38,94 euros à la bourse de Francfort après l'annonce de ses bonnes performances sur l'année 2022. L'EBITDA ajusté sur cette période s'est élevé à 6,3 milliards d'euros contre 3,6 milliards d'euros. Le groupe a réalisé un EBIT ajusté de 4,6 milliards d'euros. Le résultat net ajusté est de 3,23 milliards d'euros et a plus que doublé par rapport à 2022 : 1,55 milliard d'euros. RWE confirme, en outre, son objectif de dividende de 0,90 centimes d'euro par action pour l'exercice 2022.



Toutefois, RWE connaît une baisse des bénéfices dans les activités liées au charbon et à l'énergie nucléaire : l'EBITDA ajusté du segment charbon/nucléaire en 2022 s'est élevé à 0,75 milliard d'euros, contre 0,9 milliard d'euros en 2021. Cela s'explique principalement par les fermetures de centrales.



Pour ces activités, En 2023, l'EBITDA ajusté devrait s'améliorer pour atteindre entre 0,8 et 1,2 milliard d'euros grâce à des marges plus élevées.





Ses investissements nets s'élèvent à 4,4 milliards d'euros sur cette année 2022, soit 50 % de plus que l'année précédente.



En 2023, RWE prévoit d'investir à nouveau beaucoup plus que l'année précédente. RWE couvre les besoins de financement de cette forte croissance principalement par des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation.



À la date de clôture du bilan, le 31 décembre 2022, RWE affichait un actif net de 1,6 milliard d'euros et un ratio de fonds propres de 21 %.



Quant à ses perspectives 2023, RWE mise sur un EBITDA ajusté au qui devrait se situer entre 5,8 milliards d'euros et 6,4 milliards d'euros. Il prévoit un EBIT ajusté de 3,6 milliards d'euros à 4,2 milliards d'euros et un résultat net ajusté de 2,2 milliards d'euros à 2,7 milliards d'euros.



L'objectif de dividende pour l'exercice 2023 devrait être porté à 1 euro par action.