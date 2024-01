RWE : Oddo BHF reste positif, abaisse sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur RWE avec un objectif de cours abaissé de 50 à 46 euros, après la publication vendredi en séance de résultats préliminaires ressortis supérieurs à la guidance et aux estimations du bureau d'études pour 2023.



'Le groupe a cependant reconnu que la baisse récente des prix de l'énergie l'amenait à anticiper des résultats 2024 qui se situeraient vers le bas de sa guidance', pointe toutefois l'analyste, qui réduit donc ses estimations de BPA de 3 à 8% sur la période 2024-30.



Il souligne néanmoins que RWE souffre d'une décote d'environ 20% par rapport à ses pairs sur la valeur de ses actifs renouvelables, et qu'elle est l'une des entreprises les moins endettées du secteur, ce qui lui permet d'autofinancer son plan d'investissement ambitieux.



