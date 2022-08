RWE : bien orienté, un analyste relève sa cible

RWE gagne près de 1% à Francfort, aidé par une analyse de Oddo BHF qui maintient son opinion de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 48,5 à 50 euros, la remontée des estimations à court et moyen terme faisant plus que compenser la hausse du WACC issue du relèvement du taux sans risque.



Estimant que 'les perspectives 2023-24 devraient rester bien orientées et supérieures aux attentes initiales', le bureau d'études a rehaussé ses estimations pour le groupe énergétique allemand de 71% sur le BPA 2022, mais également de 73 et 54% sur les BPA 2023 et 2024.



'Bien que significatif ce relèvement concerne essentiellement la période 2022-24 où les tensions sur les marchés sont attendues les plus forte. Un 'retour à la normale' sur les niveaux de profitabilité et les conditions de marchés est attendu au-delà', explique-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.