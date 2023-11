FRANCFORT (dpa-AFX) - Une poussée d'investissement et de nouveaux objectifs à moyen terme ont convaincu les investisseurs de RWE mardi. Pendant la journée du marché des capitaux à Londres, le titre du fournisseur d'énergie, qui s'est entre-temps spécialisé dans les énergies renouvelables, a sauté au-dessus de sa simple ligne des 200 jours et a gratté pour la première fois depuis août le niveau de cours de 40 euros. Au plus fort de la séance, les titres de l'entreprise d'Essen ont gagné quatre pour cent.

Pour RWE, la crise énergétique a été une "aubaine", avait déjà souligné l'analyste de JPMorgan Vincent Ayral avant la manifestation des investisseurs. On peut désormais l'utiliser pour récompenser une fois ses investisseurs ou investir dans "l'opportunité extraordinaire que représente le tournant énergétique".

C'est ce dernier cas de figure qui est privilégié par RWE. Ainsi, 55 milliards d'euros nets doivent être investis dans le monde entier entre 2024 et 2030 et le portefeuille vert doit être étendu à plus de 65 gigawatts (GW). Parallèlement, le résultat opérationnel ajusté doit être porté à plus de neuf milliards d'euros d'ici 2030.

"Les objectifs fixés pour 2027 et 2030 sont clairement supérieurs aux attentes du marché", écrit Ahmed Farman, expert de Jefferies, dans son premier commentaire. Il fait également l'éloge des projets de dividendes. La distribution devrait augmenter de cinq à dix pour cent par an./ag/ajx/mis